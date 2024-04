Fallout 76, Amazon’un dizi uyarlamasıyla aynı gün Prime Gaming’e gelecek

Amazon çok yakında Fallout dizisi ile Prime Video kullanıcılarının karşısına çıkacak. Lisa Joy ile Jonathan Nolan ikilisi tarafından Black Isle Studios imzalı orijinal oyundan uyarlanan dizi, post-apokaliptik bir dünyada geçen dram ve bilim kurgu türünde soluksuz bir hikaye vadediyor.

11 Nisan’da yayınlanacak olan diziye geri sayım başlarken; Fallout 76 oyunu Amazon’un geliştirdiği diziyle aynı gün Prime Gaming platformunda yayınlanacak. Lansmanla eşzamanlı olarak oyunseverlerle buluşacak olan yapım, şimdiden kullanıcıları oldukça heyecanlandırmış durumda.

Nisan ayında Amazon Prime Gaming’de yayınlanacak oyunlar

2018 yılında piyasaya çıkan Fallout 76 oyunu başlangıçta oyuncular ve eleştirmenler tarafından oldukça negatif yorumlarla karşılanmıştı. Fakat kısa sürede Bethesda ekibi yeni güncellemeler ve ek içeriklerle birlikte oyuncuları memnun etti.

Fakat elbette ki Amazon Prime Gaming platformu Nisan ayında yalnızca Fallout 76 ile karşımıza çıkmayacak. Bunun yanı sıra birçok ilgi çekici oyun, kullanıcıların erişimine sunulacak. İlerleyen haftalarda platforma gelecek yapımlar şu şekilde sıralanıyor:

Chivalry 2

Faraway 2: Jungle Escape

Black Desert, Drawn: Trail of Shadows

Faraway 3: Arctic Escape

Demon’s Tilt

Rose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector’s Edition

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

Living Legends: Fallen Sky

Vlad Circus: Descend Into Madness

Tiny Robots Recharged

Fallout dizisi için geri sayım başladı

Amazon, 11 Nisan tarihinde yayınlanacak olan Fallout dizisi ile serinin hayranlarını bünyesine çekmeyi planlıyor. Fallout serisinin ilk canlı aksiyon uyarlaması olan bu yapım, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Fallout oyuncu kadrosu dikkat çekici isimlerden oluşuyor. Dizinin başrol koltuğunda Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins ve Kyle MacLachlan yer alıyor. Orijinal seriden daha farklı bir dokuya sahip olacağı düşünülen dizi, şimdiden ilgi odağı haline geldi.

Son yıllarda oyun uyarlamaları gittikçe popüler hale geldi

Son dönemlerde oyun uyarlamaları oldukça büyük bir ilgi görmeye başladı. Geçen yıl HBO Max platformunda yayınlanan The Last of Us, aynı adlı PlayStation oyunundan esinlenerek ekranlara taşındı. Dizinin yarattığı büyük ilgi, yeni oyun uyarlamalarının da önünü açmaya başladı.

Yakın zamanda çıkan oyun uyarlamaları arasında ayrıca The Witcher (Netflix), Halo (Paramount+), Arcane (Netflix), Castlevania (Netflix) dizileri öne çıkıyor. Öte yandan beyazperdede de yine birçok başarılı oyun uyarlaması karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında Uncharted (2022), Super Mario Bros. (2023), Sonic the Hedgehog (2022), Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021) ve Mortal Kombat (2021) gibi filmler yüksek izlenme sayılarıyla eleştirmenlerden olumlu notlar aldı.