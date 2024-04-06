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    Fallout 76, Amazon’un dizi uyarlamasıyla aynı gün Prime Gaming’e gelecek

    2018 yılında yayınlanan Fallout 76 oyunu, Amazon'un Fallout dizisi ile aynı gün Prime Gaming abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.
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    Fallout 76

    Amazon çok yakında Fallout dizisi ile Prime Video kullanıcılarının karşısına çıkacak. Lisa Joy ile Jonathan Nolan ikilisi tarafından Black Isle Studios imzalı orijinal oyundan uyarlanan dizi, post-apokaliptik bir dünyada geçen dram ve bilim kurgu türünde soluksuz bir hikaye vadediyor.

    11 Nisan’da yayınlanacak olan diziye geri sayım başlarken; Fallout 76 oyunu Amazon’un geliştirdiği diziyle aynı gün Prime Gaming platformunda yayınlanacak. Lansmanla eşzamanlı olarak oyunseverlerle buluşacak olan yapım, şimdiden kullanıcıları oldukça heyecanlandırmış durumda.

    Nisan ayında Amazon Prime Gaming’de yayınlanacak oyunlar

    2018 yılında piyasaya çıkan Fallout 76 oyunu başlangıçta oyuncular ve eleştirmenler tarafından oldukça negatif yorumlarla karşılanmıştı. Fakat kısa sürede Bethesda ekibi yeni güncellemeler ve ek içeriklerle birlikte oyuncuları memnun etti.

    Fakat elbette ki Amazon Prime Gaming platformu Nisan ayında yalnızca Fallout 76 ile karşımıza çıkmayacak. Bunun yanı sıra birçok ilgi çekici oyun, kullanıcıların erişimine sunulacak. İlerleyen haftalarda platforma gelecek yapımlar şu şekilde sıralanıyor:

    • Chivalry 2
    • Faraway 2: Jungle Escape
    • Black Desert, Drawn: Trail of Shadows
    • Faraway 3: Arctic Escape
    • Demon’s Tilt
    • Rose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector’s Edition
    • Dexter Stardust: Adventures in Outer Space
    • Living Legends: Fallen Sky
    • Vlad Circus: Descend Into Madness
    • Tiny Robots Recharged

    Fallout dizisi için geri sayım başladı

    Amazon, 11 Nisan tarihinde yayınlanacak olan Fallout dizisi ile serinin hayranlarını bünyesine çekmeyi planlıyor. Fallout serisinin ilk canlı aksiyon uyarlaması olan bu yapım, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

    Fallout oyuncu kadrosu dikkat çekici isimlerden oluşuyor. Dizinin başrol koltuğunda Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins ve Kyle MacLachlan yer alıyor. Orijinal seriden daha farklı bir dokuya sahip olacağı düşünülen dizi, şimdiden ilgi odağı haline geldi.

    Son yıllarda oyun uyarlamaları gittikçe popüler hale geldi

    Son dönemlerde oyun uyarlamaları oldukça büyük bir ilgi görmeye başladı. Geçen yıl HBO Max platformunda yayınlanan The Last of Us, aynı adlı PlayStation oyunundan esinlenerek ekranlara taşındı. Dizinin yarattığı büyük ilgi, yeni oyun uyarlamalarının da önünü açmaya başladı.

    Yakın zamanda çıkan oyun uyarlamaları arasında ayrıca The Witcher (Netflix), Halo (Paramount+), Arcane (Netflix), Castlevania (Netflix) dizileri öne çıkıyor. Öte yandan beyazperdede de yine birçok başarılı oyun uyarlaması karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında Uncharted (2022), Super Mario Bros. (2023), Sonic the Hedgehog (2022), Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021) ve Mortal Kombat (2021) gibi filmler yüksek izlenme sayılarıyla eleştirmenlerden olumlu notlar aldı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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