Fallout: New Vegas, Epic Games’te ücretsiz oldu

Epic Games Store periyodik olarak ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Steam rakibi popüler dijital oyun mağazası, bu kampanyaları kullanıcılarına teşvik etmek ve platformlarını daha popüler bir hale getirmek amacıyla düzenli olarak her hafta gerçekleştiriyor. Bu haftanın bedava oyunu ise Fallout: New Vegas oldu.

Bilindiği üzere Epic Games’in ücretsiz oyun fırsatları her hafta Perşembe akşamı düzenli bir şekilde sağlanıyor. Kullanıcılar bir haftalık bu süre zarfı içerisinde oyunu hesaplarına ekleyerek kalıcı bir şekilde sahip olma imkanı elde ediyor. Siz de bu fırsattan yararlanmak için hemen platformu ziyaret ederek oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. İşte oyunla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Fallout: New Vegas bir hafta boyunca ücretsiz indirilebilir

Bethesda Softworks tarafından geliştirilen ve Obsidian Entertainment imzasıyla 2010 yılında yayınlanan Fallout: New Vegas oyunu post-apokaliptik bir dünyada, 22. yüzyılda geçiyor. Açık dünya ortamında keyifli bir deneyime sahip olabileceğiniz yapım, birinci şahıs ya da üçüncü şahıs bakış açılarıyla oynanabiliyor.

Fallout: New Vegas konusu itibariyle nükleer savaştan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin batısında geçiyor. Oyuncular, The Courier adlı ana karaktere hayat veriyor. Kahraman, mütevazi bir kasaba olan Goodsprings’e saldırı düzenlenerek öldürülüyor ve cesedi gasp ediliyor. Oyunun amacı ise intikam almak ve cesedi çalanlardan hesap sormak olarak biliniyor.

Tıpkı klasik Fallout oyunlarında olduğu şekilde S.P.E.C.I.A.L. (Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility, Luck) sistemiyle karakterinizi özelleştirmenize olanak tanıyan oyun, yetenek noktalarınızı dağıtarak ve avantajları seçerek karakterinizi isetediğiniz biçimde geliştirmenize katkıda bulunuyor. Öte yandan geniş bir silah ve zırh çeşitliliği sayesinde oyun, daha eğlenceli bir hale geliyor. Kullanıcıların diledikleri şekilde silahlarını modifiye edip, el yapımı patlayıcılar kullanarak, özel yetenekleri ile düşmanlarıyla taktiksel savaşlara girmelerine olanak sağlıyor.

Özgün hikayesi, büyüleyici atmosferi ve serbest oynanış seçenekleri ile sevilen bir RPG oyunu olan Fallout: New Vegas, Epic Games Store platformunda 1 Haziran tarihine kadar ücretsiz bir şekilde listelenecek. Oyunu kütüphanenize ekleyerek ömür boyu sahibi olabilirsiniz.

Fallout: New Vegas sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7/Vista/XP

Windows 7/Vista/XP İşlemci: 2.0 GHz çift çekirdekli işlemci veya daha hızlı

2.0 GHz çift çekirdekli işlemci veya daha hızlı Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce 6 serisi, ATI 1300XT serisi veya daha yüksek performanslı ekran kartı

NVIDIA GeForce 6 serisi, ATI 1300XT serisi veya daha yüksek performanslı ekran kartı DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

10 GB kullanılabilir alan Ses kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen sistem gereksinimleri: