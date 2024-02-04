Amazon Prime Gaming bu ay 7 popüler oyunu ücretsiz veriyor

Amazon Prime Gaming, Şubat ayı ücretsiz oyunlar listesini açıkladı. Amazon’un popüler oyun platformu bu ay toplamda 7 ilgi çekici oyunu bedava bir şekilde aboneleri ile buluşturacak. Bu ayki öne çıkan oyunlar arasında Fallout ve Breakout: Recharged gibi sevilen yapımlar karşımıza çıkacak.

Ay boyunca pek çok ücretsiz oyun ile kullanıcılarını memnun edecek olan Amazon Prime Gaming hizmeti, aynı zamanda buna ek olarak bazı oyunlar için ek içerikler ve fırsatlar da sunacak. Bunlar arasında EA Sports FC 24, Pokemon GO, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ve League of Legends gibi birbirinden popüler oyunlar yer alıyor.

Amazon Prime Gaming – Şubat 2024’te ücretsiz olacak oyunlar

Amazon Prime Gaming aboneleri Şubat 2024 döneminde birbirinden eğlenceli ücretsiz oyunlar ile karşılaşacak. Şimdiden bunlardan iki tanesine aboneler bedava bir şekilde erişim sağlayabiliyor. Peki ya ay boyunca oyuncularla buluşacak o yapımlar hangileri olacak? İşte detaylar…

Fallout

Prime Gaming’e eklenme tarihi: 1 Şubat

Launcher desteği: GOG

Bethesda tarafından geliştirilip yayınlanan ve birçok oyunsevere göre “tüm zamanların en iyi oyunları” arasında kabul edilen bu yapım, nükleer savaştan sonra darmaduman olmuş bir dünyada sürükleyici bir hikayeye kapı açıyor. Oyuncuların birtakım ahlaki seçimlerden geçip farklı sonlara ulaşabilecekleri oyunda çok sayıda keşfedilecek yan görev, gizemli unsur, silah ve zırh çeşitleri, güçlü karakter gelişimleri ve zengin diyalog yelpazesi bulunuyor.

Breakout: Recharged

Prime Gaming’e eklenme tarihi: 1 Şubat

Launcher desteği: Epic Games Store

Adamvision Studios’un geliştirdiği ve geçen yıl Atari imzasıyla yayınlanan Breakout: Recharged, bir döneme damgasını vuran nostaljik tuğla kırma oyununun modern bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların online olarak birbirleriyle yarışabilecekleri oyun, son derece basit ve eğlenceli oynanışıyla dikkatleri üzerineç ekiyor.

Missile Command: Recharged

Prime Gaming’e eklenme tarihi: 8 Şubat

Launcher desteği: Epic Games Store

Amazon Prime Gaming Şubat 2024 ücretsiz oyunlar listesinde yer alan bir diğer popüler seçenek ise yine Adamvision Studios ve Atari ortaklığında hayata geçirilen Missile Command: Recharged oldu. Klasik Missile Command oyununun modern olarak yeniden yorumlanan bu versiyonu, yüksek tempolu yapısı ve heyecan dolu oynanışıyla beğeni topluyor.

Criminal Archives: Alphabetic Murders

Prime Gaming’e eklenme tarihi: 15 Şubat

Launcher desteği: Legacy Games

2022 yılında Artifex Mundi imzasıyla karşımıza çıkan gizem ve bulmaca türündeki Criminal Archives: Alphabetic Murders oyunu üç farklı cinayet olayını çözmeniz için etkileyici bir atmosfer yaratıyor. Oyuncuların bu noktada mantık ve gözlem yeteneklerini kullanarak çözüm üretebileceği belirtiliyor. Keyifli vakit geçirecek bir dedektiflik oyunu arayanlar için öne çıkan bu seçenek, Amazon sayesinde oyuncularla buluşuyor.

Tempest 4000

Prime Gaming’e eklenme tarihi: 15 Şubat

Launcher desteği: Amazon Games

Klasik Tempest oyununun modern bir versiyonu olan bu yapım, bir uzay gemisi aracılığıyla oyuncuların düşmanlarıyla savaşabilmesine imkan sağlıyor. Özellikle de nostaljik oyun sevenlere fazlasıyla hitap edecek Tempest 4000, zorla ve sürükleyici bir oynanışla geliyor.

Blade Assault

Prime Gaming’e eklenme tarihi: 22 Şubat

Launcher desteği: Amazon Games

Amazon Prime Gaming Şubat 2024 ücretsiz oyunlar listesinin bir diğer ilgi çekici seçeneği olan Blade Assault, 2D aksiyon tabanlı eğlence dolu bir macera vaat ediyor. Oyuncuların çok sayıda silah ve yetenek çeşidinden yararlanıp düşmanlarıyla savaşabilecekleri bu oyunda ayrıca zorlu boss dövüşleri de dikkat çekiyor. Piksel sanat tarzı grafikleriyle beğeni toplayan oyunda ayrıca chiptune müzikler de fark yaratan başka bir unsur oluyor.

Gravitar: Recharged

Prime Gaming’e eklenme tarihi: 29 Şubat

Launcher desteği: Epic Games Store

Retro oyunlar arasında hafızalardan silinmeyen bir yapım olarak akıllara gelen Gravitar’ın modern bir sürümü olan bu oyun, yine bir Adamvision Studios ve Atari ortaklığının ürünü oluyor. Geçen yıl piyasaya çıkan bu yenilenmiş oyun, bir uzay gemisini kontrol ederek düşmanlarınızla savaşabileceğiniz sürükleyici bir oynanışa ev sahipliği yapıyor. Oyunda çevrimiçi bir şekilde rakiplerinizle mücadele etmenize olanak sağlıyor.