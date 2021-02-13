Facebook’tan Android tabanlı akıllı saat hamlesi

Fiziksel teknoloji ürünlerine olan ilgisi devam eden Facebook, yakın dönemde fitness odaklı akıllı saat firması Fitbit’i satın almaya çalışmış, ancak bu fırsatı Google’a kaptırmıştı. Ancak bu durum Facebook’un akıllı saat arzusuna engel olmamış gibi görünüyor.

The Information tarafından yayınlanan bir rapora göre Facebook, Android tabanlı bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Geliştirilen akıllı saatin genel olarak sağlık, mesajlaşma ve bildirimler temelinde fonksiyonlara sahip olacağı belirtiliyor.

Rapora göre yeni akıllı saat modelinin önümüzdeki yıl içerisinde; cihazın ikinci versiyonunun ise 2023 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Facebook’un ilk akıllı saat modelinde işletim sistemi olarak; Google’ın giyilebilir teknoloji ürünleri için geliştirdiği Wear OS yerine, açık kaynaklı Android‘i kullanması öngörülüyor. Ancak raporda Facebook’un kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığı da vurgulanıyor. Ancak Facebook’un başlangıç olarak Android ile yola çıkacağı ifade ediliyor.

Sağlık ve fitness odaklı yeni akıllı saat modelinde fitness şirketlerinin ürünleri ile entegrasyon yapılması bekleniyor. Bununla birlikte cihazda kullanıcının arkadaşlarıyla birlikte ortak egzersiz faaliyetlerinde bulunabilecekleri, eğitmenler ile sohbet edebilecekleri ve anlık mesajlaşma özelliğini kullanabilecekleri belirtiliyor.

Yeni akıllı saatin sonraki versiyonlarında Facebook’un 2023’te piyasaya sürmeyi planladığı arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle entegre halde çalışacağı da verilen bilgiler arasında yer alıyor. Cihazları beyin sinyalleri ile kontrol etmeyi sağlayan bir kol bandı geliştiren CTRL-Labs şirketini satın alan Facebook’un, bu bağlamda geliştirdiği akıllı saatler ile yakın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı arttırılmış gerçeklik başlıklarıyla entegre etmeyi planladığı düşünülüyor.

Facebook’un akıllı saatinin satış fiyatının ne olacağı henüz bilinmese de, cihazın maliyetine yakın bir fiyat politikası izleneceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar piyasadaki akıllı saatlerin çok altında yer alamayacağını da vurguluyor. FitBit Sense modelinin 280 dolar; Apple Watch Series 6’nın da 400 dolara satıldığı düşünüldüğünde, Facebook’un da ortalama bu fiyat aralığında olabileceği tahmin ediliyor.