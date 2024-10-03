Facebook kullanıcıları için yeni para kazanma yöntemi duyuruldu

Popüler sosyal medya platformu Facebook kullanıcılar için yeni bir para kazanma yöntemi ile karşımıza çıktı. Facebook Content Monetization (İçerikten Para Kazanma) programının beta sürümü hakkında bilgi edinmek için platform, çeşitli içerik üreticilere davetiyeler göndermeye başladı.

Facebook’un kullanıcılarına sunmuş olduğu yeni program, sosyal medya uygulamasındaki içerik üreticilerin gönderilerinden bir miktar gelir elde etmesine olanak tanıyacak. Yeni para kazanma programı, bir süredir uygulamada halihazırda yer alan In-stream ads, Ads on Reels ve Performance Bonus gibi gelir elde etme seçeneklerinin bir karışımı olarak duyuruldu.

Facebook’tan para kazanmak isteyenler için yeni seçenek

Facebook’un kullanıcılarına sunduğu yeni program sayesinde Reel gönderileri, uzun videolar, fotoğraflar ve hatta metinler sayesinde kazanç sağlamak mümkün hale gelecek. Bununla birlikte içerik üreticilerin elde etmiş olduğu kazançların nasıl hesaplanacağı konusunda herhangi bir değişiklik olmayacak.

Facebook yeni para kazanma yöntemi ile ilgili olarak halihazırda bir milyon içerik üreticisine davetiye gönderdi. Ancak şirketin önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazla kullanıcıya davet göndermesi bekleniyor. Neowin’in haberine göre programa davetler Facebook’un ana uygulaması, Meta Business Suite ve Professional paneli aracılığıyla resmi Facebook ya da Meta kanalı üzerinden gönderiliyor.

Facebook içerik üreticilerin kazançlarını takip etmelerine yardımcı olmak için tüm bu bilgilere tek bir yerden, Meta Business Suite hizmetinde yer alan yeni Analizler sekmesinden erişilebilmesini sağlıyor. Aynı zamanda kullanıcıların yine bu sekme üzerinden içerikten kazanılan para miktarını takip edebilmelerine imkan tanınacağı ifade ediliyor.

Facebook Content Monetization beta sürümünün sona ermesinin ardından platformun mevcut In-stream ads, Ads on Reels ve Performance Bonus programlarına son vereceğini de hatırlamakta fayda var. Genel olarak bu yeni program, içerik oluşturucular için para kazanma sürecini basitleştirmenin yanı sıra, yayınlanan içerikten para kazanmanın daha fazla yolunu sunmayı amaçlıyor.

Peki siz Facebook’un yeni para kazanma yöntemi hakkında neler düşünüyorsunuz?