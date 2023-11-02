Eski Android telefonlar artık Chrome’u çalıştıramayacak

Teknoloji devi Google, yedi yıl önce piyasaya sürdüğü Android 7 (Nougat) işletim sistemine sahip olan akıllı telefon modellerinin 119 sürümünden sonra artık Google Chrome tarayıcısı için yeni güncellemeler almayacağını açıkladı. Çok yakında çıkması beklenen yeni güncelleme, yazılımın hala bu sürümünü kullanmaya devam eden kullanıcılara, resmi desteğin sona erdiği konusunda bilgilendirme mesajı sunulacak.

Eski Android işletim sistemine sahip akıllı telefon modelleri için yakında Google Chrome desteğinin sonuna gelinecek. Bu nedenle Android 7 kullanıcılarının artık başka bir tarayıcı kullanmaları tavsiye edilecek. Zira güncelleme desteğini yitiren bu tarayıcı, cihazlarda birtakım güvenlik tehditlerine sebep olabilir. Aynı zamanda cihazlarda çeşitli güvenlik açıkları ortaya çıkarabilir. Resmi desteği sona eren uygulamalar artık yeni tehditlere korunamadığı için kötü niyetli kişiler tarafından kişisel verileriniz istismar edilebilir.

Android 7 telefonlarda Chrome desteği sona eriyor

Android 7 telefonlarda Google Chrome tarayıcı desteğinin sonlandırılmasıyla birlikte kullanıcılar, uygulamaya gelecekte eklenecek olan yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve çeşitli iyileştirmelerden maalesef ki yararlanamayacak. Bununla beraber uygulama daha yavaş bir gezinme deneyimine sahip olmaya ya da internet sayfalarını yüklerken çeşitli hatalara sebep olmaya başlayabilir.

Bu noktada kullanıcılar için iki seçenek öne çıkıyor. Bunlardan ilki, yeni bir akıllı telefon satın almak olabilir. Android 7 işletim sistemi yıllar önce piyasaya çıkması nedeniyle artık pek çok mobil uygulama tarafından resmi destekten mahrum kalmaya başladı. Fakat yeni bir telefon satın almaya durumu müsait olmayan kullanıcılar, başka bir mobil internet tarayıcısı tercih ederek yoluna devam edebilir.

Android 7 için Chrome’a alternatif olabilecek pek çok internet tarayıcısı yer alıyor. Google Play Store mağazasından bulabileceğiniz bu yazılımlar arasında öne çıkan isimlerden bazılarını sizlere hatırlatalım. Microsoft Edge, Opera, Brave ve Vivaldi uygulamaları Android 7 ve üzeri işletim sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Öte yandan Mozilla Firefox, Android 5 ve üzeri cihazlarda kullanılabiliyor.

Ağustos 2016’da piyasaya çıkan Android 7 işletim sistemi şu anda hala milyonlarca akıllı telefonda çalışmaya devam ediyor. Android 7 (Nougat) şu anda Google işletim sistemine sahip olan akıllı telefonların toplam sayısının yaklaşık olarak yüzde 2,6’sında bulunuyor. Bu da on milyonlarca kullanıcının hala bu yazılımı tercih ettiği anlamına geliyor.