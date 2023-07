Elon Musk, X’in varsayılan temasını ‘karanlık’ yapacak

Dünyanın en zengin insanı konumunda yer alan Elon Musk, bu hafta başlarında Twitter’ın isminin X olarak değişeceğini duyurdu ve platformun ikonik ‘mavi kuş’ logusunu yıllar sonra değiştirdi. Musk’ın bu adımı pek çok kişinin tepkisini üzerinde topladı. Şimdi ise Musk’tan platformla alakalı bir radikal değişiklik hamlesi daha geldi.

Bilindiği üzere X (eski adıyla Twitter) ilk piyasaya çıktığından bu yana açık renkli bir kullanıcı arayüzüne ev sahipliği yapıyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda şirket, bunun yanı sıra kullanıcılar için bir karanlık tema alternatifi de kazandırdı. Bu ikinci seçeneğe erişmek için kullanıcıların manuel olarak ayar değişikliği yapması gerekirken, açık tema her zaman varsayılan olarak tutuldu. Fakat bu durum yakında değişecek. X varsayılan tema olarak kullanıcılara karanlık bir görünüm sunacak.

Elon Musk bugün X platformundan yapmış olduğu açıklamada, uygulamanın karanlık temasının artık varsayılan seçenek olacağını duyurdu. Fakat buna rağmen açık tema ortadan kalkmayacak. Kullanıcılar diledikleri gibi “Ayarlar” bölümünden uygulamanın temasını değiştirme şansına sahip olabilecek. Musk’ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

A lot of people have asked to keep light mode, so we will, but the default will be dark and dim will be deleted

