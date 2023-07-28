Elon Musk, X’in varsayılan temasını ‘karanlık’ yapacak

Dünyanın en zengin insanı konumunda yer alan Elon Musk, bu hafta başlarında Twitter’ın isminin X olarak değişeceğini duyurdu ve platformun ikonik ‘mavi kuş’ logusunu yıllar sonra değiştirdi. Musk’ın bu adımı pek çok kişinin tepkisini üzerinde topladı. Şimdi ise Musk’tan platformla alakalı bir radikal değişiklik hamlesi daha geldi.

Bilindiği üzere X (eski adıyla Twitter) ilk piyasaya çıktığından bu yana açık renkli bir kullanıcı arayüzüne ev sahipliği yapıyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda şirket, bunun yanı sıra kullanıcılar için bir karanlık tema alternatifi de kazandırdı. Bu ikinci seçeneğe erişmek için kullanıcıların manuel olarak ayar değişikliği yapması gerekirken, açık tema her zaman varsayılan olarak tutuldu. Fakat bu durum yakında değişecek. X varsayılan tema olarak kullanıcılara karanlık bir görünüm sunacak.

X, açık temayı karanlık mod ile değiştiriyor

Elon Musk bugün X platformundan yapmış olduğu açıklamada, uygulamanın karanlık temasının artık varsayılan seçenek olacağını duyurdu. Fakat buna rağmen açık tema ortadan kalkmayacak. Kullanıcılar diledikleri gibi “Ayarlar” bölümünden uygulamanın temasını değiştirme şansına sahip olabilecek. Musk’ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

A lot of people have asked to keep light mode, so we will, but the default will be dark and dim will be deleted — Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2023

“Pek çok kişi ışık modunun korunmasını istedi, biz de yapacağız, ancak varsayılan ayar karanlık olacak ve loş mod silinecek.”

X platformu bir süredir kullanıcıların, cihaz ayarlarına dinamik olarak uyum sağlayan üçüncü bir ayar ile birlikte açık ya da karanlık modu seçerek sitenin arayüzünü özelleştirmesine izin veriyordu. Bu özellik, sanal ortamı gerçek ortama göre ayarlayabilen bir cihaza sahip kullanıcıların uygulama arayüzünü diğer uygulamalarla tutarlı hale getirmesine katkıda bulunuyordu. Fakat yakında bu fonksiyon da kaldırılacak gibi görünüyor.

Elon Musk’ın yapmış olduğu son açıklamada, ilerleyen süreçte birçok kullanıcının talebi üzerinde açık temanın korunacağının altı çizildi. Fakat karanlık modun varsayılan hale gelmesiyle birlikte otomatik seçeneğinin ortadan kaldırılacağı aktarıldı.

Yapılacak bu değişiklikler platformun yalnızca görsel yönünü ilgilendirmiyor. Aynı zamanda Twitter’ın yakın zaman önce başlatılan yeniden markalaştırma hamlesinin de bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Musk, uygulamayı X adı altında çok yönlü bir iletişim platformuna dönüştürmeyi amaçlıyor. Musk’ın hayali, WeChat’in Batılı bir eşdeğerini temsil ediyor gibi görünüyor.