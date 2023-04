Elon Musk, Twitter Fleets özelliğini geri getiriyor

Twitter’ın Instagram Hikayeleri’ne benzer bir özelliği olan Twitter Fleets, ilk olarak 2020 yılında kullanıma sunulmaya başlandı. Kullanıcıların tweet benzeri içerikleri geçici olarak takipçileri ile paylaşmalarına olanak tanıyan bu özellik, 24 saat sonra otomatik olarak silinebilen yapısıyla başlangıçta büyük bir ilgi çekti. Twitter’ın ana sayfasının üst kısmında yer alan bir dizi yuvarlak profil fotoğrafından oluşan bir hikaye çubuğu şeklinde kullanıcılarla buluşan araç, ne yazık ki kullanıcılardan yeteri kadar ilgi görmemişti.

Kullanıcıların bir gün içinde kendi kendine silinen metin, fotoğraf, video ya da GIF gibi çeşitli medya türlerini kullanıp paylaşımda bulunabilecekleri Fleets özelliği 2021 yılında kapatılmıştı. 3 Ağustos 2021’de kapatılan aracın kullanıcılar tarafından yeterince talep görmemesi nedeniyle kapatıldığı duyuruldu. Piyasaya çıktıktan yaklaşık 8 ay sonra kapanan hizmetle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu, Fleets’i geri getirmeye karar verdi.

İlk olarak Snapchat ile hayatımıza giren bu özellik, daha sonra Instagram tarafından kullanılmış; sonrasında ise WhatsApp, Facebook ve Messenger gibi diğer popüler uygulamalara gelmişti. Twitter’ın da benzer bir adımda bulunarak bünyesine dahil ettiği özellik, bugün yeniden gündeme geldi.

Twitter Fleets özelliği de tıpkı Instagram Hikayeleri’ne benzer bir şekilde çalışır ve kullanıcılara geçici olarak tweet benzeri içerikler paylaşma imkanı verir. Bu paylaşımlar 24 saat sonra otomatik bir şekilde imha edilir. Ancak şirket, bu özelliğini kullanıcıların beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle kapattı. Şimdi ise söz konusu özelliğin yakın bir zaman içerisinde tekrardan kullanıcılarla buluşacağına işaret edildi.

Milyarder iş insanı Elon Musk, Vine ve Periscope gibi hizmetlerden bahseden ve Fleets’in geri dönüşünü soran bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi. Takipçisine olumlu bir yanıtta bulunan Musk, “Ama geçen seferki gibi değil” yanıtını vererek dikkat topladı.

But not in the way it was done last time

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2023