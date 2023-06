Electronic Arts, EA Sports ve EA Entertainment’ı ayırdı

1982 yılında kurulan ve her geçen gün yeni oyunları ile adından sıkça söz ettirmeye devam eden Electronic Arts önemli bir atılım gerçekleştirdi. Apex Legends, F1 23, Need for Speed Heat, Battlefield 2042, It Takes Two, The Sims 4 ve FIFA 32 gibi sayısız başarılı oyuna imzasını atan şirket, stüdyo adlarını ve sektörlerin bölünmesini etkileyen yeni bir yapılandırma duyurdu. EA’nın resmi internet sitesi üzerinden aktarılan bilgilere göre EA Sports ve EA Entertainment birbirlerinden ayrılarak iki ayrı şirket olarak yoluna devam edecek.

Ortaya çıkan bu bilgiler, haberi basına duyurmadan evvel tüm çalışanlarına bir açık mektup ile paylaşan EA CEO’su Andrew Wilson tarafından açıklandı. Bundan sonra şirket, birbirinden daha ayrı ama yine de ana şirkete bağlı olarak iki kola bölünecek.

Bilindiği üzere EA Sports ve EA Entertainment zaten daha önce de halihazırda piyasada karşımıza çıkan iki marka olarak biliniyordu. Buradaki fikir, ayrımın bütçelerin ayrılması ile birlikte daha fazla gelir fırsatı getirmenin yanı sıra stratejik kararları hızlandırarak ve ekiplere daha fazla karar verme gücü sağlayarak, markadaki “yaratıcı ekiplerin büyümesini teşvik etmesi” olarak belirtiliyor.

EA Sports ve EA Entertainment ayrıldı

EA Sports küçük de olsa bazı değişikliklere uğrayacak. Ekip, “bağlantılı platformlar arası ekosistemler” ve genişletme planları ile şirketin spor oyunlarının merkezi olmaya devam edecek. Bu kol, Codemasters tarafından geliştirilen F1 oyunlarından Madden NFL adlı Amerikan futbolu oyunlarına kadar geniş bir kataloğu kapsayacak. Öte yandan son olarak FIFA 23 ile karşımıza çıkan, ancak FIFA lisansı yenilenmediği için gelecek yıl EA Sports FC 24 adı altında hayranlarıyla buluşacak olan futbol oyunu serisi de burada sürdürülecek.

EA Entertainment ise uzun bir süredir zaten var olan EA Games’in yeniden isimlendirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Fakat artık oyunların ötesinde diğer işletmelere genişleme planlarından bahsediliyor. Açıklamaya göre bu marka, efsane haline gelen franchise’ları ve yenilikçi deneyimleri devam ettirerek etkileşimli eğlencenin geleceğini inşa edecek.

Electronic Arts, kurumsal anlamda da bazı değişikliklerden söz etti. Şirketin eski Operasyon Müdürü olan Laura Miele artık EA Entertainment’ın başında olacak. Apex Legends, Star Wars ve Battlefield serilerini yöneten Vince Zampella, tek oyunculu oyunlarla ilgilenen Samantha Ryan ve mobil oyunlardan sorumlu Jeff Karp ise Miele’nin altında çalışarak markayı büyütmeye odaklanacak.

EA Sports tarafında, birkaç yıl başkan yardımcısı olarak görev yapan ve şimdiye kadar genellikle Amerikan futbolu oyunlarıyla ilgilenen Cam Weber, markanın başında olacak. Öte yandan Andrew Wilson, iki yeni kolu kontrol ederek bir bütün olarak Electronic Arts’ın CEO’luğunu üstlenmeye devam edecek.

Son olarak sırasıyla şirketin deneyim ve finans yöneticisi olarak görev yapan Chris Bruzzo ve Chris Suh da kendi istekleriyle EA’ya veda ediyor.