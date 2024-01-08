Ekranlı şarj kutusuna sahip JBL Live TWS 3 piyasaya çıktı

JBL yeni kablosuz kulaklık modelini duyurdu. CES 2024‘te şık tasarıma sahip JBL Live TWS 3 kulaklığını duyuran şirket, kısa sürede dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Şarj kutusunda dokunmatik bir ekrana ev sahipliği yapan model, şık tasarımı sayesinde rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

JBL’in yeni kulaklığı kullanıcılar için özelleştirilebilir bir yapıya sahip olacak. Geleneksel kulak uçlarının yanı sıra aynı zamanda saplı bir tasarım ve Apple tarafından geliştirilen AirPods modellerini çağrıştıran bir seçeneği de bünyesinde barındıracak. Peki ya JBL yeni kablosuz kulaklık ailesinde tüketiciler için ne gibi ilgi çekici özellikler vaat ediyor? İşte ayrıntılar…

JBL Live TWS 3 serisi CES 2024’te tanıtıldı

Etkileyici bir tasarıma sahip olan JBL Live TWS 3, şarj kutusuna entegre olan yönetim ekranı sayesinde son derece kullanıcı dostu ve pratik bir deneyim sunacak. Çok yönlü bir yapıyla gelecek olan cihaz, bu sayede hızlı bir şekilde bilgileri kontrol edip pil seviyesi ve ses ayarları gerçekleştirmenize olanak sağlayacak.

JBL Live TWS 3’ün şarj kutusunda yer alan yönetim ekranında aynı zamanda akıllı telefonunuzu kullanmanıza gerek bile kalmadan son derece kolay bir şekilde alarm oluşturmanıza izin verilecek. Bunun yanı sıra yine kulaklıktan çağrıları yanıtlamanıza imkan sağlanacak.

Seride üç kablosuz kulaklık modeli mevcut

Yeni kablosuz kulaklık ailesi üç farklı formatla karşımıza çıkıyor. JBL Live Beam 3 saplı bir tasarımla gelirken, Live Buds 3’te ise kulak içi uçlar korunarak saplı tasarım kullanılmıyor. Serinin son modeli olan Live Flex 3 ise tıpkı Apple’ın geliştirdiği AirPods 3 modeline benzer bir tasarımla dikkatleri üzerinde topluyor.

Seride yer alan üç cihaz farklı isim ve tasarımlarla karşımıza çıksa da teknik özellikleri aynı kalıyor. Yüksek çözünürlüklü bir kablosuz ses kalitesi vaat eden şirket, bununla birlikte daha yüksek bağlantı kararlılığına odaklanan Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor. Ayrıca cihazda yeni LC3 codec ile birlikte yüksek pil verimliliği vadeden LE Audio teknolojisi benimseniyor.

HARMAN Tüketici Ses Sistemi Başkanı Carsten Olesen cihazla alakalı olarak şu açıklamada bulundu:

“Yeni ürünleri tanıttığımızda daima sınırları zorlamaya çalışıyoruz. Hiçbir ayrıntı çok küçük değil ve JBL Live TWS serisindeki yeni Akıllı Şarj Kutusu ve üç farklı takma stiliyle bunu başka bir seviyeye taşıdık. Akıllı kasa, serideki pek çok heyecan verici değişiklikten sadece bir tanesi ve tüketicilerin daha kişisel ve saf bir ses deneyimi yaşamasını sabırsızlıkla bekliyoruz.”

IP55 sertifikasıyla beraber tere karşı dayanıklılık gösteren JBL Live TWS 3 mor, siyah, gümüş ve mavi olmak üzere dört renk seçeneğiyle Haziran 2024’te satışa çıkacak. Cihazın fiyatıysa 199,99 Euro olarak açıklandı.