EA Sports FC 24 fragmanı ve Ultimate Edition kapağı yayınlandı

FIFA serisi çok yakında resmi olarak sona erecek. FIFA’nın yerini alacak olan EA Sports FC 24 için geri sayım başlarken, EA Sports bugün merakla beklenen oyunun fragmanı ve Ultimate Edition sürümünün kapak görüntüsü ile hayranlarının karşısına çıktı. Yayınlanan görüntüde, Manchester City’nin yıldız oyuncusu Erling Haaland’ın kapak yıldızı olacağı doğrulandı.

Bilindiği üzere FIFA ile EA Sports arasındaki lisans anlaşması bu yıl itibariyle sona eriyor. Her iki şirketin de kendi futbol oyunları ile yollarına devam edecekleri biliniyor. Geçtiğimiz aylarda EA Sports FC 24’ün logosu açıklanmış, daha fazla detaya ise ne yazık ki yer verilmemişti. Bugün nihayet beklenen oyunla alakalı çok daha fazla bilgiye sahip olduk. İşte açıklanan o ayrıntılar…

EA Sports, Temmuz ayında yeni futbol oyunu ile ilgili daha fazla ayrıntı paylaşacağını açıklasa da şimdilik oyunla alakalı yeterince bilgiye sahip değiliz. Fragman videosu FIFA hayranları tarafından olumlu notlar alırken, şirket 13 Temmuz tarihinde oyunla ilgili tüm merak edilen detayları açıklayacağını duyurdu.

EA Sports FC 24 çıkış tarihi henüz maalesef resmi olarak doğrulanmadı. Ancak beklenen oyunun, 2022 yılına kadar FIFA serisi tarafından kullanılan aynı tarihten yararlanarak 22 Eylül’de çıkış yapacağı iddia ediliyor. Yeni oyun artık dünya futbolunu temsil eden FIFA’nın lisansına sahip olmasa da dünya çapında futbolun öne çıkan takımlarının ve yüzlerinin haklarını elinde bulundurduğu biliniyor.

EA Sports tarafından yayınlanan EA Sports FC 24 fragmanı şimdiden büyük bir beklenti yaratmış durumda. Fragmanda, oyun içinde yer alacak bazı futbolcular göze çarpıyor. Aynı zamanda oyunun çeşitli şekillerde gelişeceğini ve Manchester City takımının teknik direktörü Pep Guardiola gibi koçların da gerçekçi grafiklerle oyuna taşınacağı vaat edilmekte.

EA Sports FC 24 Ultimate Edition kapağı büyük bir dikkat topladı. Şirket, tartışma yaratan kapağı resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Kapakta yer alan isimler arasında Manchester City’den Erling Haaland, PSG’den Marquinhos ve Real Madrid’den Jude Bellingham gibi yıldızlar bulunurken, aynı zamanda efsane futbolcular da unutulmadı. Ronaldinho Gaucho, David Beckham, Pele, Zinedine Zidane, Didier Drogba ve Andre Pirlo gibi bir döneme damgasını vuran isimlere de yer verildi.

The stars of The World’s Game are in the club.

Presenting the #FC24 Ultimate Edition Cover #EASPORTSFC pic.twitter.com/zEzGWdbHwa

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 10, 2023