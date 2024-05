Dünyanın ilk yapay zeka müzik klibi OpenAI Sora imzasıyla hazırlandı

OpenAI tarafından geliştirilen ve metinden videoya yapay zeka hizmeti sunan Sora, dünyada bir ilke imzasını attı. Gelişmiş yeteneklerle donatılan ve şu anda sınırlı bir kullanıma sahip olan hizmetle hazırlanmış ilk müzik videosu resmen yayınlandı. Washed Out grubunun “The Hardest Part” adlı parçası, video prodüksiyon alanının geleceğini gözler önüne serdi.

Müzik endüstrisi için oldukça önemli bir dönüm noktasını temsil eden bu gelişme şimdiden dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Son derece olumlu notlar alan müzik klibi Paul Trillo tarafından yönetildi. Şu anda genel kullanıma sunulmayan ve yalnızca az sayıda kişinin erişim sağlayabildiği Sora’yı arkasına alan klip teknolojinin gelişimi adına pek çok kişide heyecan uyandırdı.

Yapay zekanın hazırladığı 55 görüntü bir araya getirildi

Washed Out grubunun The Hardest Part adlı şarkısı dört dakikalık bir klibe sahip. Görüntülerin tamamı OpenAI tarafından geliştirilen Sora yapay zekası ile üretildi. AI tabanlı 55 görüntü, daha sonra Adobe Premiere Pro programında birleştirilip kurgulandı. Kurgu aşamasında yalnızca temel bazı ayarlar gerçekleştirildiği ifade edildi.

Birçok internet kullanıcısı tarafından “teknolojinin geldiği son nokta” olarak nitelendirilen bu çalışmada tamamen yapay zeka tarafından yaratılan karakterler ve ortamlar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu da Washed Out’un yeni şarkısını diğer tüm parçalardan daha farklı ve yenilikçi bir hale getiriyor.

“The Hardest Part” klibi her ne kadar genel anlamda pozitif yorumlar toplasa da klipte bazı problemler de yok değil. Küçük de olsa videodaki bazı hareket ve vücut şekillerinde tuhaflıklar görülüyor. Fakat yine de bu hataların estetik açıdan tutarlı olması, hataların göz ardı edilmesine katkıda bulunuyor.

Klibin yönetmeni Paul Trillo’dan açıklama geldi

Klibin yönetmen koltuğunda oturan Paul Trillo yapmış olduğu ilgi çekici çalışmayla alakalı önemli bilgiler paylaştı. Yenilikçi çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren yönetmen, yaklaşık on yıldır böyle bir proje gerçekleştirmeyi hayal ettiğini dile getirdi. The Shins’in The Great Divide adlı parçasında kullanılan 3D teknolojisinden ilham aldığını söyleyen sinemacı, The Hardest Part’ta ise bir adım daha öteye gittiklerini belirtti.

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka video oluşturma hizmeti Sora, piyasadaki rakiplerine göre çok daha yetenekli bir yapıya sahip. Güvenlik endişeleri sebebiyle şimdilik genel kullanıma açılmayan hizmet, yaratıcılık konusunda sınırları aşan bir tecrübe vaat ediyor. Sora’nın herkese açık hale ne zaman geleceği ise halen belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Peki ya siz yapay zeka tarafından hazırlanan Washed Out – The Hardest Part klibi ile neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!