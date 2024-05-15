Bütçe dostu OPPO K12x duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

OPPO uygun fiyatlı telefon arayan tüketiciler için ilgi çekici bir seçenek duyurdu. Giriş seviyesi akıllı telefon modeli OPPO K12x resmen tanıtıldı. Şık ve minimal bir tasarıma sahip olan cihaz, bütçe dostu fiyatıyla şimdiden büyük bir ilgi yarattı.

OPPO’nun yeni başlangıç segment akıllı telefon modeli geniş bataryasıyla dikkat çekiyor. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında 5.500 mAh’lik kullanıcı dostu pil ve Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 yonga seti karşımıza çıkıyor. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar…

OPPO K12x özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza

256 GB ve 512 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3 ve çift bantlı Wi-Fi

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3 ve çift bantlı Wi-Fi Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

Göz alıcı bir görünüme sahip olan yeni OPPO cihazı arka tarafta dikey olarak yerleştirilen çift kamera setine ev sahipliği yapıyor. Cihazın ön kısmında ise delik çentik tasarımı yer alıyor. Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 2.100 nit tepe parlaklığa sahip 6,67 inç AMOLED ekran sunuluyor.

50 MP ana kameraya sahip olan cihaz, çift kamera setinde ayrıca 2 MP’lik derinlik sensörü taşıyor. Cihazın ön kısmında ise 16 MP selfie kamerası bulunuyor. 5G bağlantı desteğiyle çalışan OPPO K12x modelinde Bluetooth 5.3, çift bantlı Wi-Fi ve microSD kart destekleri yer alıyor.

12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla gelen OPPO modelinde Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti sunuluyor. Daha önce bu işlemciyi POCO X4 Pro, Redmi Note 11 Pro, Vivo V29 Lite, OnePlus Nord CE 3 Lite, Honor X9a, Realme 9 Pro, OPPO A98 ve Sony Xperia 10 V gibi modellerde de görme şansına sahip olmuştuk.

Son olarak cihaz, kullanıcı dostu bir deneyim için 80 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.500 mAh pil kapasitesiyle hizmet veriyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan ColorOS 14 arayüzüyle çalışıyor.

OPPO K12x fiyatı

Yeşil ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen OPPO K12x modeli 1.299 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. İlk olarak Çin pazarında raflarda boy göstermeye başlayacak model, güncel kur oranına göre yaklaşık 5 bin 800 TL’ye tekabül ediyor.

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