Dell, 6K çözünürlüğe sahip yeni UltraSharp monitörünü tanıttı

ABD merkezli teknoloji şirketi Dell, piyasaya sürdüğü bilgisayarları ve elektronik ürünleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Son yıllarda portföyüne oyuncu ekipmanları da dahil etmeye başlayan şirket, bugün yeni ürünlerini karşımıza çıkardı. 5 Ocak tarihinde başlayacak olan CES 2023 etkinliğinde yer alacak marka, organizasyona günler kala etkinlikte sergileyeceği bazı cihazlarını erkenden duyurdu. Bunlar arasında Dell UltraSharp adlı monitör modeli yer alırken; aynı zamanda Zoom sertifikalı çevre birimleri de tanıtıldı. Son derece şık tasarımlar ve etkileyici özellikler sunan şirket, dikkatleri üzerine çekti.

IPS Black panelli Dell UltraSharp karşımıza çıktı

32 inçlik panelle gelen Dell UltraSharp U3224KB monitör modeli, ileri düzey parlaklık ve renk doğruluğu için IPS Black teknolojisiyle güçlendirildi. 4K görüntü kalitesinden yüzde 150 oranında daha fazla piksel sunan 6K çözünürlükle (6144 x 3456 piksel) gelen cihaz, ayrıca diğer tonların aslına uygunluğundan ödün vermeden çalışan, düşük mavi ışık emisyonlu ComfortView Plus desteği içeriyor.

Dell’in yeni UltraSharp monitörü, Sony şirketi tarafından geliştirilen 8 MP STARVIS sensörüne sahip yerleşik bir 4K web kamerası ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Video konferans görüşmeleri için etkileyici bir görüntü kalitesi sunan kamerada, aynı zamanda kullanıcı gizliliğini ön plana alan otomatik kapanma özelliği de yer alıyor. Tüm bunların dışında monitörde, harici aygınları bağlamak için ön kısımda bağlantı girişlerine alan açılıyor.

Yeni Dell UltraSharp monitörünün satış fiyatı henüz belli değil. İlerleyen günlerde gerçekleşecek olan CES 2023 etkinliğinde boy gösterecek olan monitör modeli, muhtemelen önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.

Dell, Zoom sertifikalı klavye ve fare modellerini duyurdu

Dell Premier Collaboration Keyboard (KB900), Zoom sertifikası alan ilk klavye modeli olarak karşımıza çıktı. Alışık olduğumuz standart tuşların yanı sıra klavyede mikrofon sesini açıp kapatmak, kamerayı etkinleştirip devre dışı bırakmak, ekran paylaşımı yapmak ve simgeye çift basarak sohbeti açmak için yeni dokunmatik kontroller eklendi.

Dell’in yeni klavyesi, yakınlık sensörü sayesinde kullanıcıların ellerini otomatik bir şekilde algılıyor ve akıllı aydınlatma özelliğini devreye sokuyor. Kablosuz klavye modeli 20 güne kadar pil performansı gösteriyor. Öte taraftan klavyenin şarj olması ise iddialara göre yalnızca birkaç dakika sürüyor.

Dell MS900 Premier fare modeli, cam yüzeylerde bile son derece rahat çalışacak şekilde tasarlandı. 8.000 DPI sensör desteği içeren modelin 90 gün boyunca pil performansı sunduğu öne sürülüyor. Ergonomik tasarımı sayesinde kullanıcıların eline rahat bir şekilde uyum sağlayan mouse, aynı zamanda dört yönlü kaydırma çubuğu sayesinde daha sezgisel bir gezinme deneyimi sağlıyor.

31 Ocak tarihinden itibaren satışa çıkacak olan Dell imzalı çevre birimi cihazlarının satış fiyatları da netlik kazandı. Cihazlar şu rakamlar karşılığında alıcılara hitap edecek: