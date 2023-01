Dünyada ilk kez bir ‘avukat robot’ mahkemeye çıkacak

Amerika Birleşik Devletleri’nde daha önce görülmemiş, sıra dışı bir olay gerçekleşecek. Dünyada ilk defa ABD’deki bir mahkemede, ‘avukat robot’ olarak adlandırılan bir yapay zekadan yardım alınacak. İlginç bir biçimde, yapay zekayla sanık arasında gerçek zamanlı bilgi alışverişi sağlanacak. Bluetooth kulaklıklar ve internet bağlantısı kullanılarak gizli bir şekilde yapılacak olan görüşmede, ses kaydı açık bir telefondan iletişim sağlanacak.

ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi DoNotPay tarafından geliştirilen ‘avukat robot’ mahkeme haricinde, trafik cezaları gibi suçlamalara ilişkin davaları otomatik bir şekilde savunmak üzere geliştirildi. Şirketin CEO koltuğunda oturan Joshua Browder, insanların bir avukat tutmaya ya da herhangi bir ücret ödemeye gerek kalmadan, tamamen alanında profesyonel olan kişiler tarafından oluşturulan bu hizmetten etkin bir biçimde yararlanabileceğini öne sürüyor.

Hukuk alanında şimdiye kadar görülmemiş bir deneyime ev sahipliği yapacak olan bu sıra dışı teknoloji, son dönemlerde yükselişe geçen OpenAI’nin ChatGPT adlı sohbet robotu gibi yükselişte olan hizmetlerle aynı yönde ilerliyor. DoNotPay’in geliştirmiş olduğu bu robot, soru ve cevaplar aracılığıyla insanlarla oldukça doğal bir şekilde sohbet etmek amacıyla oluşturulmuş bir yapay zeka modeli olarak tanımlanıyor.

DoNotPay CEO’su Joshua Browder, geliştirmiş oldukları bu sıra dışı teknolojiyle alakalı heyecan verici bir açıklamada bulundu. Merakla beklenen ‘avukat robotun’ çok yakında bir duruşmada boy göstereceği açıklandı. Şirket, duruşmanın hangi şehirde yapılacağını ya da sanığın ismini henüz açıklamadı. Fakat Browder, önümüzdeki ay şirketin tarihi bir başarıya imza atacağını iddia ediyor. 22 Şubat 2023 tarihinde, saat 13:30’da robot ilk kez bir mahkemede savunma gerçekleştirecek.

On February 22nd at 1.30PM, history will be made. For the first time ever, a robot will represent someone in a US courtroom.

DoNotPay A.I will whisper in someone's ear exactly what to say. We will release the results and share more after it happens. Wish us luck!

— Joshua Browder (@jbrowder1) January 21, 2023