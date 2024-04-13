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    Bilim Haberler

    Yeşil sahalarda devrim: Google DeepMind robotlara futbol oynamayı öğretiyor

    Google DeepMind ekibindeki bilim insanları, futbol oynamaya yeteneğine sahip mini insansı robotlarını karşımıza çıkardı.
    Google DeepMind futbol oynayan mini robotlar

    Google çatısı altında faaliyet gösteren DeepMind ekibi sıra dışı bilimsel çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Daha önce AlphaGo, AlphaFold ve WaveNet gibi etkileyici çalışmalarla karşımıza çıkan ekip, bir süredir yeşil sahalar üzerinde de çeşitli çalışmalarda bulunuyor.

    Google DeepMind bünyesinde görev alan bilim insanları tarafından gerçekleştirilen son çalışma, tıpkı insanlar gibi yeşil sahada futbol oynayan mini robotlar eğitti. Deep reinforcement learning (deep RL) yöntemiyle eğitilen robotlar, olağanüstü futbol yetenekleri ve çarpıcı taktikleriyle dikkatleri üzerinde topladı.

    Futbol oynayan robotlar her türlü senaryoya ayak uyduruyor

    Google DeepMind tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşıma göre bilim insanlarının geliştirdiği iki ayaklı insansı robotlar, gelişmiş futbol yetenekleriyle büyük bir ilgi gördü. Paylaşılan videodan da görüldüğü üzere robotlar yalnızca topun peşinde koşmakla sınırlı kalmadı. Bunun yanı sıra ayrıca ikili mücadelede birbirleriyle sert bir rekabet gösterip, yere düştükleri anda hızlı bir şekilde ayağa kalkıp toparlanabildi.

    Neredeyse gerçek birer insan gibi futbol oynayabilen bu mini robotlar, verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirerek her türlü senaryoya uyum gösterdi. Şirketin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

    “Oyuncularımız bu tür robotlarda manuel olarak programlanan becerilerden daha hızlı yürüyebiliyor, dönebiliyor, tekme atabiliyor ve ayağa kalkabiliyordu. Ayrıca gol atmak, top hareketlerini tahmin etmek ve rakibin şutlarını engellemek için hareketleri birleştirebilir. Bu sayede bire bir oyun hakkında temel bir anlayış geliştirebilirler.”

    DeepMind ekibinde görev alan bilim insanlarının konuyla ilgili yayımladıkları makalede, robotlara futbol yeteneği kazandıran yapay zekanın MuJoCo fizik motoru kullanarak simüle edildiğini açıkladı. Daha sonra ise ekip bunları yirmi hareketli ekleme sahip olan mini insansı robotlara aktardığını belirtti.

    DeepMind’ın robotları beklenmedik olaylara hızla ayak uyduruyor

    Simülasyon ile gerçeklik arasındaki devasa farkı ortadan kaldırmak için bilim insanları, simülasyonun içine kasıtlı bir şekilde rastgele senaryolar dahil ettiklerini bildirdi. Bu sayede robotların beklenmedik olaylarla başa çıkma konusunda gelişmiş bir yapıya sahip olabileceğini açıkladı.

    “Bu çalışma, robotları belirli görevler için eğitmek yerine, genel robotları eğitmeye yönelik bir adımdır. Bunu yapmak için bir yandan çok modlu temel modellerin yeteneklerinden yararlanırken, bir yandan da çevik motor becerilerini öğrenmek için ihtiyaç duydukları rehberliğin minimum miktarını anlamamız gerekiyor.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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