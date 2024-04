Yeşil sahalarda devrim: Google DeepMind robotlara futbol oynamayı öğretiyor

Google çatısı altında faaliyet gösteren DeepMind ekibi sıra dışı bilimsel çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Daha önce AlphaGo, AlphaFold ve WaveNet gibi etkileyici çalışmalarla karşımıza çıkan ekip, bir süredir yeşil sahalar üzerinde de çeşitli çalışmalarda bulunuyor.

Google DeepMind bünyesinde görev alan bilim insanları tarafından gerçekleştirilen son çalışma, tıpkı insanlar gibi yeşil sahada futbol oynayan mini robotlar eğitti. Deep reinforcement learning (deep RL) yöntemiyle eğitilen robotlar, olağanüstü futbol yetenekleri ve çarpıcı taktikleriyle dikkatleri üzerinde topladı.

Google DeepMind tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşıma göre bilim insanlarının geliştirdiği iki ayaklı insansı robotlar, gelişmiş futbol yetenekleriyle büyük bir ilgi gördü. Paylaşılan videodan da görüldüğü üzere robotlar yalnızca topun peşinde koşmakla sınırlı kalmadı. Bunun yanı sıra ayrıca ikili mücadelede birbirleriyle sert bir rekabet gösterip, yere düştükleri anda hızlı bir şekilde ayağa kalkıp toparlanabildi.

Soccer players have to master a range of dynamic skills, from turning and kicking to chasing a ball. How could robots do the same? ⚽

We trained our AI agents to demonstrate a range of agile behaviors using reinforcement learning.

— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) April 11, 2024