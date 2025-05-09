DOOM The Dark Ages basın notları: Eleştirmenler nasıl buldu?

DOOM: The Dark Ages oyunu için ilk basın incelemeleri yayınlandı.

Eleştirmenler genellikle oyunla alakalı övgü dolu notlar paylaştı.

Merakla beklenen oyun 15 Mayıs tarihinde PlayStation 5, Xbox Series ve PC için piyasaya çıkacak.

Bethesda’nın yeni oyunu DOOM : The Dark Ages bu ayın önemli oyunlarından biri olarak şimdiden dikkat topluyor. Merakla beklenen oyun 15 Mayıs’ta PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya sürülecek. Oyunun çıkış tarihi için artık günler kalırken, uzman medya kuruluşları tarafından ilk incelemeleri yayınlandı.

Oyunun ortalama puanı, en büyük iki puan toplayıcısına göre 100 üzerinden 86 olarak kayıtlara geçti. Fakat daha fazla inceleme yayınlandıkça bu rakamlar değişebilir. Metacritic’te DOOM: The Dark Ages’in ortalama puanı 47 incelemeye göre 86 iken, OpenCritic’te şu ana kadar yayınlanmış 85 inceleme göz önüne alındığında ortalama puan 86 olarak karşımıza çıkıyor.

Bethesda tarafından geliştirilen DOOM: The Dark Ages, DOOM (2016) ve DOOM: Eternal’ın (2020) olaylarından öncesini konu alıyor. Oyuncular, karanlık ve uğursuz bir ortaçağ savaşında DOOM Slayer’ın rolünü üstlenecekler.

Bu destansı, sinematik ve aksiyon dolu hikayede DOOM Slayer’ın öfkesinin kökenini deneyimleyeceğiz. Tanrıların ve kralların en büyük silahı olmaya aday DOOM Slayer, liderlerinin onu yok etmeye ve korkulan kişi olmaya çalıştığı iblis ordularıyla karşı karşıya kalacak.

Doom: The Dark Ages basın incelemeleri yayınlandı

Çeşitli oyun kuruluşları, önümüzdeki günlerde resmi olarak oyunseverlerle buluşacak olan Doom: The Dark Ages ile ilgili ilk incelemelerini yayınladı.

GameSpot editörleri oyuna 10 üzerinden 8 puan verdi: “Doom: The Dark Ages , seriyi büyüleyici köklerinden uzaklaşmadan cesur bir yeni yöne taşıyarak hem yeniden icat ediyor hem de hüküm sürüyor.”

Tom’s Guide ekibi oyuna 100 üzerinden 90 puan vererek şu sözleri kullandı: “Doom: The Dark Ages, ilgi çekici ve gerçekçi dövüşleri, geniş ve çeşitli ortamları, olağanüstü grafikleri ve saatlerce süren oynanışı sayesinde klasik serideki bir başka muhteşem giriş. Devrim niteliğinde olmasa da, çok az oyunun eşleşebileceği içgüdüsel ve hızlı tempolu bir deneyim sunuyor.”

Dexerto’dan Brad Norton oyuna 60/100 puan vererek şunları söyledi: “The Dark Ages, Doom tarihindeki en iyi dövüşlerden bazılarını barındırıyor, ancak yetersiz yeni özellikler onu modern Doom oyunlarının en zayıfı yapıyor.”

Son olarak Eurogamer ise oyuna 100 üzerinden 80 puan verdi: “Daha gerçekçi bir Doom var, ama her zamanki gibi hızlı ve eğlenceli.”

Merakla beklenen DOOM: The Dark Ages oyunu 15 Mayıs tarihinde PlayStation 5, Xbox Series ve PC için piyasaya çıkacak.