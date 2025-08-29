DJI Mic 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

İçerik üreticilere odaklanan DJI Mic 3 resmen tanıtıldı.

16 gram ağırlığa sahip olan ürün, profesyonel seviyede ses kayıt imkanı vaat ediyor.

Cihaz Adaptive Gain Control, üç ses tonu ön ayarı ve iki seviyeli gürültü engelleme gibi özellikler sunuyor.

DJI bu hafta yeni yaka mikrofonu ile karşımıza çıktı. Dünya çapında genellikle drone cihazları ile tanınan dev marka, aynı zamanda kablosuz ve kompakt mikrofonlar da üretiyor. Bu bağlamda şirket son olarak DJI Mic 3 modelini piyasaya sundu.

Çin merkezli şirket, bu yeni ürünü ile daha çok içerik üreticileri ve profesyonellere hitap ediyor. Bunun yanı sıra cihaz, boyutu kadar düşük bir fiyata yüksek kaliteli bir mikrofon arayan tüketicileri de kendine çekmeyi umuyor.

DJI Mic 3 özellikleri

Yeni model sadece 16 gram ağırlığında geliyor. Cihaz rüzgarlık desteği sunuyor. Mıknatıs veya klipsle takılabiliyor. Fakat daha küçük bir boyut uğruna 3,5 mm jaktan feragat ediliyor.

Artık aynı anda dört verici ve sekiz alıcıyı (Rx) desteklen model daha fazla esneklik sunuyor. Ayrıca belirli Sony kameralara ya da bir bilgisayara bağlandığında, her mikrofona özel bir ses parçası atanabiliyor. DJI Mic 3 menzilde önemli bir artışla birlikte geliyor ve artık 400 metreye ulaşıyor.

Markanın adaptif kazanç kontrollerine sahip ilk mikrofonu, ani yükselmeleri karşılamak için otomatik modda ve ses seviyesinde tutarlılık sağlamak için dinamik modda çalışıyor. Ayrıca farklı frekans aralıklarını vurgulayan sesleri işlemek için ön ayarlara sahip.

Cihaz kaza veya arıza durumunda kayıtları çift 32 bit dosya (biri işlenmiş, biri ham) halinde saklama kapasitesine sahip 32 GB dahili depolama alanı sunuyor. Alıcıya sıkıştırılmamış iletim modunda ses kalitesi 48 kHz’de 24 bit’e ulaşıyor. Dosyalara artık 24 saat sonra bile yüksek doğruluk sağlayan gömülü zaman kodu ekleniyor.

DJI Mic 3 cihazının pili 8 saate kadar, alıcınınki ise 10 saate kadar dayanıyor. Kutu, toplam 28 saatlik kullanım için yeterli şarj sağlıyor. 5 dakikalık şarjın ardından iki saat daha fazla kullanım sağlayan ve tam şarj süresini 50 dakikaya çıkaran hızlı şarj özelliği de yer alıyor.

Diğer özellikler arasında DJI kameralara doğrudan bağlanan vericileri kullanmak için OsmoAudio ekosistemi desteği, 3,5 mm TRS çıkış portu, 3,5 mm TRRS izleme portu ve USB-C içeren Bluetooth/Rx bağlantıları mevcut.

DJI Mic 3 fiyatı

Mic 3 modeli iki mikrofon, bir alıcı ve aksesuarlardan oluşan en kapsamlı setin fiyatı 329 dolar olarak yurt dışında satışa sunuldu.

Ürün, alıcı ve aksesuarlardan oluşan daha basit bir versiyonu ise 219 dolara satın alınabiliyor.