Xiaomi Civi 3 rekabetçi fiyatı ile tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Şirket, Çin’de gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde Xiaomi Civi 3 modelini duyurdu. İlk olarak şirketin kendi ülkesinde satışa sunmayı planladığı model, hoş tasarımı ve dikkat çekici renk seçenekleriyle beğeni topladı.

Rekabetçi bir satış fiyatına sahip olan yeni Xiaomi telefonu, öne çıkan teknik özellikleri arasında Dimensity 8200 Ultra işlemci, 120 Hz yenileme hızı ve 50 MP Sony IMX800 ana kameraya ev sahipliği yapıyor. İşte cihazın tüm merak edilen detayları…

Xiaomi Civi 3 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,55 inç OLED ekran, 120 Hz hızında görüntüleme

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200 Ultra

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

Ön kamera: 32 MP sensörlü ana lens (f/2.0 ve otomatik odaklama) ve 32 MP sensörlü ultra geniş lens (EIS, f/2.4)

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.77 ve OIS), 8 MP sensörlü (f/2.2) ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, çift SIM, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6

Batarya: 67W şarj destekli 4.500 mAh pil

İşletim sistemi Android 13 tabanlı MIUI 14

Tasarım anlamında arka kısımda hafif yükseltilmiş dairesel bir kamera modülü taşıyan Xiaomi Civi 3, ön panelde ise kıvrımlı kenarlar sunuyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip olan ekranda 120 Hz yenileme hızı yer alıyor. 6,55 inçlik bir OLED panel bulunuyor. 1.500 nite kadar parlaklık desteği sunan cihazda HDR10+ ve Corning Gorilla Glass cam koruma teknolojisi sağlanıyor. Ayrıca ekranda parmak izi sensörü ve yüksek çözünürlüklü ses için Dolby Atmos desteğine alan açılıyor.

f/1.77 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 50 MP Sony IMX800 ana kameraya sahip olan yeni Xiaomi telefonu, ultra geniş fotoğraflar için 8 MP ve makro çekimler için 2 MP’lik birer lens taşıyor. Ön kısımda ise ekranda hap şeklindeki bir çentik içerisinde çift kamera modülüne yer veriliyor. Burada iki adet 32 MP selfie kamerası sunuluyor. Elektronik görüntü sabitleme ve otomatik odaklama özelliklerine sahip olan bu kameralar, 30 fps’de 4K çözünürlükte video kayıt imkanı sağlıyor.

Xiaomi Civi 3 modeli MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8200 Ultra işlemcisini kalbinde taşıyor. 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı sunan modelde 4.500 mAh pil kapasitesi ile 67 watt hızlı şarj desteği sunuluyor. Model, kutudan çıktığı gibi Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemiyle çalışıyor.

Xiaomi Civi 3 fiyatı

Dört farklı renk seçeneği ile gelen Xiaomi Civi 3’ün fiyatı belli oldu. Cihaz, üç varyant halinde şu rakamlardan alıcılara hitap edecek: