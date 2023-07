Cyberpunk 2077, Steam’deki kötü imajını düzeltti

Aralık 2020’de CD Projekt RED imzasıyla piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, yayınlandığı dönem başta Steam olmak üzere pek çok platformda son derece düşük inceleme notları ile karşılaşmıştı. Oyun endüstrisindeki en korkunç lansmanlardan bir tanesi olarak anılan bu yapım, görkemli bir PR döneminin ardından ne yazık ki birçok hatayla oyuncuların karşısına çıktı. Fakat geliştirici ekip bu üç yıllık süre zarfında sürekli olarak yayınladıkları güncellemelerle oyundaki hataları temizlemeye odaklandı.

CD Projekt RED ekibi oyundaki problemleri geç de olsa çözüme kavuşturdu ve nihayet oyunun hak ettiği değeri görmesine yardımcı oldu. Kaotik bir lansman geçiren ve tartışmalara sebep olan Cyberpunk 2077, nihayet Steam platformunda yüzde 80’in üzerinde inceleme notunu gördü.

CD Projekt RED Global Topluluk Direktörü Marcin Momot, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, Cyberpunk 2077’nin Steam incelemelerinin artık “Çok Olumlu” olarak nitelendirildiğini dile getirdi ve bunun için ekibi kutladı. Lansmandan bu yana ekibin sarf etmiş olduğu bu yoğun çalışma için teşekkürlerini ifade etti.

Cyberpunk 2077 Steam reviews are now sitting at "Very Positive" with 80% of all scores being favourable. Thank you all for acknowledging all the hard work the team has put in over the years since the release!❤️ pic.twitter.com/g8MmyNoyfl

— Marcin Momot (@Marcin360) July 14, 2023