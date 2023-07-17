Cyberpunk 2077, Steam’deki kötü imajını düzeltti

Aralık 2020’de CD Projekt RED imzasıyla piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, yayınlandığı dönem başta Steam olmak üzere pek çok platformda son derece düşük inceleme notları ile karşılaşmıştı. Oyun endüstrisindeki en korkunç lansmanlardan bir tanesi olarak anılan bu yapım, görkemli bir PR döneminin ardından ne yazık ki birçok hatayla oyuncuların karşısına çıktı. Fakat geliştirici ekip bu üç yıllık süre zarfında sürekli olarak yayınladıkları güncellemelerle oyundaki hataları temizlemeye odaklandı.
CD Projekt RED ekibi oyundaki problemleri geç de olsa çözüme kavuşturdu ve nihayet oyunun hak ettiği değeri görmesine yardımcı oldu. Kaotik bir lansman geçiren ve tartışmalara sebep olan Cyberpunk 2077, nihayet Steam platformunda yüzde 80’in üzerinde inceleme notunu gördü.
Cyberpunk 2077’nin Steam inceleme puanı “Çok Olumlu” oldu
CD Projekt RED Global Topluluk Direktörü Marcin Momot, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, Cyberpunk 2077’nin Steam incelemelerinin artık “Çok Olumlu” olarak nitelendirildiğini dile getirdi ve bunun için ekibi kutladı. Lansmandan bu yana ekibin sarf etmiş olduğu bu yoğun çalışma için teşekkürlerini ifade etti.
Cyberpunk 2077 Steam reviews are now sitting at "Very Positive" with 80% of all scores being favourable. Thank you all for acknowledging all the hard work the team has put in over the years since the release!❤️ pic.twitter.com/g8MmyNoyfl
— Marcin Momot (@Marcin360) July 14, 2023
“Cyberpunk 2077 Steam incelemeleri şu anda tüm puanların %80’inin olumlu olmasıyla “Çok Olumlu” konumunda. Ekibin yayınlanmasından bu yana geçen yıllar boyunca gösterdiği tüm sıkı çalışmayı kabul ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz!“
Cyberpunk 2077 şu anda 550 binden fazla inceleme notuna sahip. Oyun, piyasaya çıkmasından sonraki ilk birkaç hafta içinde, Steam platformundaki bir milyon eşzamanlı oyuncu sınırını aşmayı başardı ve aynı dönemde oyunun o sırada bulunduğu problemli süreçte dahi 13 milyonun üzerinde kopya satışına ulaştı. Söz konusu rakamlar oyunu Steam’deki en başarılı oyunlardan biri arasına yerleştiriyor. Özellikle de yapım, tek oyunculu oyunlar arasında öne çıkıyor.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty yolda!
CD Projekt RED oyunu sürekli olarak güncellemeye devam ediyor. Son olarak geçen ay yayınlanan 1.63 yaması karşımıza çıkmıştı. Öte yandan şirket, 26 Eylül tarihinde yalnızca PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında çıkacak olan DLC paketi Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ile daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor. Yeni genişletme paketi, temel oyun için bile PC sürümündeki donanım gereksinimlerini üst seviyelere çıkaracak.
Bu durumu CD Projekt Red, “Bu değişiklikleri yapmamızın nedeni, gereksinimleri güncellemenin oyunu iyileştirme ve iyileştirme ve yeni özellikler ekleme sürecinin önemli bir parçası olmasıdır” diye açıklıyor. Phantom Liberty’nin sistem gereksinimleri ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:
Minimum
- Oyun içi grafikler ön ayarı: Düşük
- Çözünürlük: 1080p
- Beklenen FPS: 30
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Core i7-6700 veya Ryzen 5 1600
- Grafik kartı: Geforce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB veya Arc A380
- VRAM: 6 GB
- Bellek: 12GB
- Depolama: 70 GB SSD
Önerilen
- Oyun içi grafik ön ayarı: Yüksek
- Çözünürlük: 1080p
- Beklenen FPS: 60
- İşletim sistemi 64-bit Windows 10
- İşlemci: Core i7-12700 veya Ryzen 7 7800X
- Grafik kartı: Geforce RTX 2060 Super veya Radeon RX 5700 XT veya Arc A770
- VRAM: 8 GB
- Bellek: 16 GB
- Depolama: 70 GB SSD
Ultra
- Oyun içi grafik ön ayarı: Ultra
- Çözünürlük: 2160p
- Beklenen FPS: 60
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Core i9-12900 veya Ryzen 9 7900X
- Grafik kartı: Geforce RTX 3080 veya Radeon RX 7900 XTX
- VRAM: 12 GB
- Bellek: 20 GB
- Depolama: 70 GB NVME
Işın izleme minimum
- Oyun içi grafik ön ayarı: düşük ışın izleme
- Çözünürlük: 1080p
- Beklenen FPS: 30
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Core i7-9700 veya Ryzen 5 5600
- Grafik kartı: Geforce RTX 2060 veya Radeon RX 6800 XT veya Arc A750
- VRAM: 8 GB
- Bellek: 16 GB
- Depolama: 70 GB SSD
Işın izleme önerilen
- Oyun içi grafik ön ayarı: Ultra ışın izleme
- Çözünürlük: 1080p
- Beklenen FPS: 60
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Core i9-12900 veya Ryzen 9 7900X
- Grafik kartı: Geforce RTX 3080Ti veya Radeon RX 7900 XTX
- VRAM: 12 GB
- Bellek: 20 GB
- Depolama: 70 GB NVME
Işın izleme overdrive
- Oyun içi grafik ön ayarı: Overdrive ışın izleme
- Çözünürlük: 2160p
- Beklenen FPS: 60
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Core i9-12900 veya Ryzen 9 7900X
- Ekran kartı: Geforce RTX 4080
- VRAM: 16 GB
- Bellek: 24 GB
- Depolama: 70 GB NVME