Cyberpunk 2077, Steam’deki kötü imajını düzeltti

Aralık 2020’de CD Projekt RED imzasıyla piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, yayınlandığı dönem başta Steam olmak üzere pek çok platformda son derece düşük inceleme notları ile karşılaşmıştı. Oyun endüstrisindeki en korkunç lansmanlardan bir tanesi olarak anılan bu yapım, görkemli bir PR döneminin ardından ne yazık ki birçok hatayla oyuncuların karşısına çıktı. Fakat geliştirici ekip bu üç yıllık süre zarfında sürekli olarak yayınladıkları güncellemelerle oyundaki hataları temizlemeye odaklandı.

CD Projekt RED ekibi oyundaki problemleri geç de olsa çözüme kavuşturdu ve nihayet oyunun hak ettiği değeri görmesine yardımcı oldu. Kaotik bir lansman geçiren ve tartışmalara sebep olan Cyberpunk 2077, nihayet Steam platformunda yüzde 80’in üzerinde inceleme notunu gördü.

Cyberpunk 2077’nin Steam inceleme puanı “Çok Olumlu” oldu

CD Projekt RED Global Topluluk Direktörü Marcin Momot, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, Cyberpunk 2077’nin Steam incelemelerinin artık “Çok Olumlu” olarak nitelendirildiğini dile getirdi ve bunun için ekibi kutladı. Lansmandan bu yana ekibin sarf etmiş olduğu bu yoğun çalışma için teşekkürlerini ifade etti.

Cyberpunk 2077 Steam reviews are now sitting at "Very Positive" with 80% of all scores being favourable. Thank you all for acknowledging all the hard work the team has put in over the years since the release!❤️ pic.twitter.com/g8MmyNoyfl — Marcin Momot (@Marcin360) July 14, 2023

“Cyberpunk 2077 Steam incelemeleri şu anda tüm puanların %80’inin olumlu olmasıyla “Çok Olumlu” konumunda. Ekibin yayınlanmasından bu yana geçen yıllar boyunca gösterdiği tüm sıkı çalışmayı kabul ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz!“

Cyberpunk 2077 şu anda 550 binden fazla inceleme notuna sahip. Oyun, piyasaya çıkmasından sonraki ilk birkaç hafta içinde, Steam platformundaki bir milyon eşzamanlı oyuncu sınırını aşmayı başardı ve aynı dönemde oyunun o sırada bulunduğu problemli süreçte dahi 13 milyonun üzerinde kopya satışına ulaştı. Söz konusu rakamlar oyunu Steam’deki en başarılı oyunlardan biri arasına yerleştiriyor. Özellikle de yapım, tek oyunculu oyunlar arasında öne çıkıyor.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty yolda!

CD Projekt RED oyunu sürekli olarak güncellemeye devam ediyor. Son olarak geçen ay yayınlanan 1.63 yaması karşımıza çıkmıştı. Öte yandan şirket, 26 Eylül tarihinde yalnızca PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında çıkacak olan DLC paketi Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ile daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor. Yeni genişletme paketi, temel oyun için bile PC sürümündeki donanım gereksinimlerini üst seviyelere çıkaracak.

Bu durumu CD Projekt Red, “Bu değişiklikleri yapmamızın nedeni, gereksinimleri güncellemenin oyunu iyileştirme ve iyileştirme ve yeni özellikler ekleme sürecinin önemli bir parçası olmasıdır” diye açıklıyor. Phantom Liberty’nin sistem gereksinimleri ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Minimum

Oyun içi grafikler ön ayarı: Düşük

Düşük Çözünürlük: 1080p

1080p Beklenen FPS: 30

30 İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10 İşlemci: Core i7-6700 veya Ryzen 5 1600

Core i7-6700 veya Ryzen 5 1600 Grafik kartı: Geforce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB veya Arc A380

Geforce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB veya Arc A380 VRAM: 6 GB

6 GB Bellek: 12GB

12GB Depolama: 70 GB SSD

Önerilen

Oyun içi grafik ön ayarı: Yüksek

Yüksek Çözünürlük: 1080p

1080p Beklenen FPS: 60

60 İşletim sistemi 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: Core i7-12700 veya Ryzen 7 7800X

Core i7-12700 veya Ryzen 7 7800X Grafik kartı: Geforce RTX 2060 Super veya Radeon RX 5700 XT veya Arc A770

Geforce RTX 2060 Super veya Radeon RX 5700 XT veya Arc A770 VRAM: 8 GB

8 GB Bellek: 16 GB

16 GB Depolama: 70 GB SSD

Ultra

Oyun içi grafik ön ayarı: Ultra

Ultra Çözünürlük: 2160p

2160p Beklenen FPS: 60

60 İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10 İşlemci: Core i9-12900 veya Ryzen 9 7900X

Core i9-12900 veya Ryzen 9 7900X Grafik kartı: Geforce RTX 3080 veya Radeon RX 7900 XTX

Geforce RTX 3080 veya Radeon RX 7900 XTX VRAM: 12 GB

12 GB Bellek: 20 GB

20 GB Depolama: 70 GB NVME

Işın izleme minimum

Oyun içi grafik ön ayarı: düşük ışın izleme

Çözünürlük: 1080p

Beklenen FPS: 30

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci: Core i7-9700 veya Ryzen 5 5600

Grafik kartı: Geforce RTX 2060 veya Radeon RX 6800 XT veya Arc A750

VRAM: 8 GB

Bellek: 16 GB

Depolama: 70 GB SSD

Işın izleme önerilen

Oyun içi grafik ön ayarı: Ultra ışın izleme

Ultra ışın izleme Çözünürlük: 1080p

1080p Beklenen FPS: 60

60 İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10 İşlemci: Core i9-12900 veya Ryzen 9 7900X

Core i9-12900 veya Ryzen 9 7900X Grafik kartı: Geforce RTX 3080Ti veya Radeon RX 7900 XTX

Geforce RTX 3080Ti veya Radeon RX 7900 XTX VRAM: 12 GB

12 GB Bellek: 20 GB

20 GB Depolama: 70 GB NVME

Işın izleme overdrive