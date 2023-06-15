Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sistem gereksinimleri belli oldu

Cyberpunk 2077 oyunu ne yazık ki oldukça problemli bir lansman döneminden geçti. Ancak geliştirici şirket CD Projekt Red kısa bir süre içinde bu durumu tersine çevirmeyi başardı. Oyundaki hatalar için düzeltme yamaları yayınlayan şirket, aynı zamanda yeni nesil konsollarda yeniden lansman gerçekleştirerek PlayStation 5 ve Xbox Series X/S modellerine de ulaştı.
Dünya çapında geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmeyi başaran oyun, Netflix’te yayınlanan Cyberpunk: Expendables adlı animasyon dizisi ile genişletildi. Bununla birlikte şirket, daha fazla yan projeyle hayranlarının karşısına çıkmayı planlıyor. Bu projelerden bir tanesi de heyecanla beklenen Cyberpunk 2077 Phantom Liberty olacak.
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sistem gereksinimleri duyuruldu
Johnny Silverhand karakteri ile ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olacağımız Cyberpunk 2077 Phantom Liberty oyununda, aynı zamanda Idris Elba’nın hayat verdiği bir karakterin sunumunu da göreceğiz.
Merakla beklenen DLC paketi ile ilgili ortaya çıkan haberler içerisinde, PC’de Cyberpunk 2077 için güncellenmiş sistem gereksinimleri duyuruldu. Açıklanan bilgiler doğrultusunda CD Projekt Red, pek çok oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı. Zira oyunun teknik gereksinimleri, ancak çok yüksek donanıma ev sahipliği yapan bilgisayarlarda kullanılabilecek gibi görünüyor.
Minimum
- Oyun içi grafikler ön ayarı: Düşük
- Çözünürlük: 1080p
- Beklenen FPS: 30
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Core i7-6700 veya Ryzen 5 1600
- Grafik kartı: Geforce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB veya Arc A380
- VRAM: 6 GB
- Bellek: 12GB
- Depolama: 70 GB SSD
Önerilen
- Oyun içi grafik ön ayarı: Yüksek
- Çözünürlük: 1080p
- Beklenen FPS: 60
- İşletim sistemi 64-bit Windows 10
- İşlemci: Core i7-12700 veya Ryzen 7 7800X
- Grafik kartı: Geforce RTX 2060 Super veya Radeon RX 5700 XT veya Arc A770
- VRAM: 8 GB
- Bellek: 16 GB
- Depolama: 70 GB SSD
Ultra
- Oyun içi grafik ön ayarı: Ultra
- Çözünürlük: 2160p
- Beklenen FPS: 60
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Core i9-12900 veya Ryzen 9 7900X
- Grafik kartı: Geforce RTX 3080 veya Radeon RX 7900 XTX
- VRAM: 12 GB
- Bellek: 20 GB
- Depolama: 70 GB NVME
Işın izleme minimum
- Oyun içi grafik ön ayarı: düşük ışın izleme
- Çözünürlük: 1080p
- Beklenen FPS: 30
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Core i7-9700 veya Ryzen 5 5600
- Grafik kartı: Geforce RTX 2060 veya Radeon RX 6800 XT veya Arc A750
- VRAM: 8 GB
- Bellek: 16 GB
- Depolama: 70 GB SSD
Işın izleme önerilen
- Oyun içi grafik ön ayarı: Ultra ışın izleme
- Çözünürlük: 1080p
- Beklenen FPS: 60
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Core i9-12900 veya Ryzen 9 7900X
- Grafik kartı: Geforce RTX 3080Ti veya Radeon RX 7900 XTX
- VRAM: 12 GB
- Bellek: 20 GB
- Depolama: 70 GB NVME
Işın izleme overdrive
- Oyun içi grafik ön ayarı: Overdrive ışın izleme
- Çözünürlük: 2160p
- Beklenen FPS: 60
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Core i9-12900 veya Ryzen 9 7900X
- Ekran kartı: Geforce RTX 4080
- VRAM: 16 GB
- Bellek: 24 GB
- Depolama: 70 GB NVME