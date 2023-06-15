Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sistem gereksinimleri belli oldu

Cyberpunk 2077 oyunu ne yazık ki oldukça problemli bir lansman döneminden geçti. Ancak geliştirici şirket CD Projekt Red kısa bir süre içinde bu durumu tersine çevirmeyi başardı. Oyundaki hatalar için düzeltme yamaları yayınlayan şirket, aynı zamanda yeni nesil konsollarda yeniden lansman gerçekleştirerek PlayStation 5 ve Xbox Series X/S modellerine de ulaştı.

Dünya çapında geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmeyi başaran oyun, Netflix’te yayınlanan Cyberpunk: Expendables adlı animasyon dizisi ile genişletildi. Bununla birlikte şirket, daha fazla yan projeyle hayranlarının karşısına çıkmayı planlıyor. Bu projelerden bir tanesi de heyecanla beklenen Cyberpunk 2077 Phantom Liberty olacak.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sistem gereksinimleri duyuruldu

Johnny Silverhand karakteri ile ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olacağımız Cyberpunk 2077 Phantom Liberty oyununda, aynı zamanda Idris Elba’nın hayat verdiği bir karakterin sunumunu da göreceğiz.

Merakla beklenen DLC paketi ile ilgili ortaya çıkan haberler içerisinde, PC’de Cyberpunk 2077 için güncellenmiş sistem gereksinimleri duyuruldu. Açıklanan bilgiler doğrultusunda CD Projekt Red, pek çok oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı. Zira oyunun teknik gereksinimleri, ancak çok yüksek donanıma ev sahipliği yapan bilgisayarlarda kullanılabilecek gibi görünüyor.

Minimum

Oyun içi grafikler ön ayarı: Düşük

Düşük Çözünürlük: 1080p

1080p Beklenen FPS: 30

30 İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10 İşlemci: Core i7-6700 veya Ryzen 5 1600

Core i7-6700 veya Ryzen 5 1600 Grafik kartı: Geforce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB veya Arc A380

Geforce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB veya Arc A380 VRAM: 6 GB

6 GB Bellek: 12GB

12GB Depolama: 70 GB SSD

Önerilen

Oyun içi grafik ön ayarı: Yüksek

Yüksek Çözünürlük: 1080p

1080p Beklenen FPS: 60

60 İşletim sistemi 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: Core i7-12700 veya Ryzen 7 7800X

Core i7-12700 veya Ryzen 7 7800X Grafik kartı: Geforce RTX 2060 Super veya Radeon RX 5700 XT veya Arc A770

Geforce RTX 2060 Super veya Radeon RX 5700 XT veya Arc A770 VRAM: 8 GB

8 GB Bellek: 16 GB

16 GB Depolama: 70 GB SSD

Ultra

Oyun içi grafik ön ayarı: Ultra

Ultra Çözünürlük: 2160p

2160p Beklenen FPS: 60

60 İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10 İşlemci: Core i9-12900 veya Ryzen 9 7900X

Core i9-12900 veya Ryzen 9 7900X Grafik kartı: Geforce RTX 3080 veya Radeon RX 7900 XTX

Geforce RTX 3080 veya Radeon RX 7900 XTX VRAM: 12 GB

12 GB Bellek: 20 GB

20 GB Depolama: 70 GB NVME

Işın izleme minimum

Oyun içi grafik ön ayarı: düşük ışın izleme

Çözünürlük: 1080p

Beklenen FPS: 30

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci: Core i7-9700 veya Ryzen 5 5600

Grafik kartı: Geforce RTX 2060 veya Radeon RX 6800 XT veya Arc A750

VRAM: 8 GB

Bellek: 16 GB

Depolama: 70 GB SSD

Işın izleme önerilen

Oyun içi grafik ön ayarı: Ultra ışın izleme

Ultra ışın izleme Çözünürlük: 1080p

1080p Beklenen FPS: 60

60 İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10 İşlemci: Core i9-12900 veya Ryzen 9 7900X

Core i9-12900 veya Ryzen 9 7900X Grafik kartı: Geforce RTX 3080Ti veya Radeon RX 7900 XTX

Geforce RTX 3080Ti veya Radeon RX 7900 XTX VRAM: 12 GB

12 GB Bellek: 20 GB

20 GB Depolama: 70 GB NVME

Işın izleme overdrive