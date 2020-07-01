Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya platformlarına savaş açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda sosyal medya platformları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde kızı Esma Albayrak ve damadı Berat Albayrak‘ın dünyaya gelen bebekleri üzerinden sosyal medyada yapılan ve hakarete varan olumsuz yorumlar ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, konuyla ilgili gereğinin yapılacağını söyledi ve şu sözleri ifade etti:

“Geçen gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini yazdığı bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. Bu mesajın altına on binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yaptı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlaki, namusu, haysiyeti; insanlıktan dahi nasibini almamış, kalbi kararmış bazı alçaklar içlerindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Yargı ve emniyet teşkilatımız hemen harekete geçip kimliklerini tespit etmeye ve işlem yapmaya başladı. Bir bebek üzerinden ailesine ve temsil ettiğini düşündüğü değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Her birinden işledikleri suçun hesabını soracağız.”

Olumsuz yorumların sebebi olarak sosyal medya platformlarına işaret eden Erdoğan, Twitter, YouTube, Netflix gibi platformlara karşı olduklarını ve bu tür ahlaksızlıklara karşı sosyal medya platformlarının tamamen kaldırılması ve kontrol altına alınması için adım atılacağını belirtti:

“Benzer saldırıları farklı vesilelerle daha önce de yaşamıştık. Bu tür ahlaksızlıkların artmasında bu mecraların kontrolsüzlüğünün rolü vardır. Niçin Youtube, niçin Twitter, niçin Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırmak için. Bunlar ahlak sahibi değil. Bu millete layık olmayan bu gelişmeleri yaşamak, görmek istemiyoruz.”

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız @RTErdogan: İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir. pic.twitter.com/0iIAP3YDx2 — AK Parti (@Akparti) July 1, 2020

“Bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor”

Konuşmasında sosyal medya firmalarının diğer ülkelerde temsilcilikler açtığına ve her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstendiğine dikkat çeken Erdoğan, söz konusu Türkiye olduğunda bundan kaçındıklarına ancak bir an önce bu tür platformların kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çekti:

“Asıl üzerinde durmamız gereken konu medya ve sosyal medya mecralarının nasıl olup da böyle bir kokuşmuşluğun aracı haline dönüşmeleridir. Bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Küresel firmalar temsilcilikler vasıtasıyla her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstleniyorlar. Türkiye’de ise ısrarla bundan kaçınıyorlar.”

Sosyal medya platformlarının kapatılması ve kontrol altına alınması konusunun TBMM’de hızla ele alınacağını ifade eden Erdoğan, ilgili düzenlemenin yasama dönemi bitmeden hazırlanması konusunda çağrı yaptı:

“Milletimize karşı sorumluluğumuz, bu doğrultuda gereken mekanizmaları kurmayı ve işletmeyi gerektiriyor. Sosyal medya karşısında eli kolu bağlı kalmayı kabul edemeyiz. Bu konuda kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeliyle adlı ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Türkiye’nin hukuki ve idari makamlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız. Buradan parlamentomuza ve parti grubumuza konuyla ilgili yürürlüğün süratle hazırlanması ve yürürlüğe konulması çağrısı yapıyor, yasama dönemi bitmeden bu konunun halledilmiş olmasını diliyorum.”