Bütçe dostu katlanabilir telefon: Nubia Flip piyasaya sunuldu

Uygun fiyatlı katlanabilir telefon arayanlar için ilgi çekici bir seçenek piyasaya sunuldu. Nubia’nın ilk kez MWC 2024 etkinliğinde tanıttığı Nubia Flip nihayet satışa çıktı. İlk olarak Çin pazarında raflarda boy göstermeye başlayacak model, kendi segmentinde rakiplerine kıyasla oldukça rekabetçi bir fiyatla geliyor.

Nubia’nın yeni katlanabilir telefon modeli fiyat-performans deneyimi konusunda beklentileri fazlasıyla karşılamayı vaat ediyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti, 120 Hz ekranlı gelişmiş görüntüleme performansı ve 12 GB’a kadar RAM desteği karşımıza çıkıyor. Etkileyici bir tasarıma olan model, şimdiden küresel pazarda büyük bir merakla bekleniyor.

Nubia Flip teknik özellikleri

Boyutu: 76 x 88 x 15,5 mm (Katlanmış hali)

76 x 88 x 15,5 mm (Katlanmış hali) Dahili ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,9 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,9 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı Harici ekran: 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,43 inç AMOLED ekran

466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,43 inç AMOLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G, Bluetooth, Wi-Fi ve USB-C bağlantısı

5G, Bluetooth, Wi-Fi ve USB-C bağlantısı Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarjlı 4.310 mAh pil

33 watt hızlı şarjlı 4.310 mAh pil İşletim sistemi: Android 13

Nubia’nın yeni katlanan telefon modeli Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,9 inçlik bir AMOLED panel sunan dahili ekranla geliyor. Harici ekranda ise 1,3 inç AMOLED panel yer alıyor. Şirketten gelen bilgilere göre cihazın menteşe sistemi, 200 bin kata kadar daha güçlü bir dayanıklılık vaat ediyor.

Nubia Flip kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti sayesinde fiyatına göre iddialı bir performans sunan cihaz, Adreno 644 GPU taşıyor. 8 GB ve 12 GB RAM’e sahip cihazda 256 GB ve 512 GB’lık dahili depolama alanı opsiyonları bulunuyor.

50 MP ana kameralı modelde ayrıca 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Cihazın ön kısmında ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. 33 watt hızlı şarj gücüne sahip telefon, 4.310 mAh pil kapasitesi sunuyor.

Nubia Flip fiyatı

Nubia’nın yeni telefonu 16 Nisan tarihinde Çin’de satışa sunulacak. Henüz küresel çıkış tarihi belli olmayan model, 2 bin 999 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla satılacak. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 13 bin TL’ye tekabül ediyor.