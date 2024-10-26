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    Bu yıl 2.500 kişiyi işten çıkaran Microsoft, CEO’su Satya Nadella’ya zam yapmayı ihmal etmedi

    2024 yılında 2 bin 500 çalışanını işten çıkaran Microsoft, bu olumsuz duruma rağmen CEO Satya Nadella'nın maaşına ciddi bir zam yaptı.
    Microsoft CEO'su Satya Nadella

    Teknoloji pazarı ve oyun endüstrisi yıl boyunca büyük işten çıkarmalar gibi pek çok zorlukla karşı karşıya kaldı. Teknoloji devi Microsoft bu yıl 2 bin 500 çalışanını işten çıkardı. 2024 yılı boyunca farklı zamanlarda işten çıkarma duyuruları gerçekleştirerek birçok insanın “geleceğini belirsiz hale getiren” şirket, tüm bu sıkıntılara rağmen CEO’suna zam yapmayı ihmal etmedi.

    Microsoft’un CEO’su Satya Nadella’nın maaşına ciddi oranda zam yapılması, sene boyunca çok sayıda kişinin işine son veren şirketin koridorlarında büyük bir yankı uyandırdı. Çalışanların, arkadaşlarının işine son verilmesine rağmen umarsızca CEO’sunun cebini doldurmaya devam eden şirkete karşı bakışları ciddi ölçüde değişti.

    Satya Nadella bu yıl yüzde 64 zam aldı

    Eurogamer’ın haberine göre Microsoft’un son zamanlarda hissedarlara yaptığı açıklamalarda Satya Nadella’nın 2024 yılında yüzde 63 artışla 79,1 milyon dolar değerinde bir maaş elde ettiği söyleniyor. Yöneticinin bu tutarı hem nakit hem de hisse senedi olarak alabileceği vurgulanıyor.

    Büyük bir dikkat toplayan bu artış, Microsoft için gelir açısından son derece olumlu geçen bir yılın sonucu olarak geldi. Bu durum yöneticinin daha fazla para kazanmasını sağladı. Öte yandan şirket, 2 bin 500’den fazla kişinin işten çıkarılacağını açıkladığı dönemde de iyi sonuçlar elde etmişti.

    Microsoft CEO'su Satya Nadella maaşı

    Bu yılın Ocak ayında Microsoft, Xbox’tan sorumlu bölümde (Activision Blizzard’daki çalışanlar da dahil) 1.900 çalışanın toplu işten çıkarılmasını gerçekleştirdi. Bu yılın Eylül ayında ise 650 çalışan daha işten çıkarıldı. Şirkete göre bu karar, yeni yatırımların yanı sıra gelecekte de hayatta kalmasını garanti altına almak için verildi.

    Öte yandan Nadella, geçtiğimiz günlerde hissedarlara yaptığı açıklamalarda, Microsoft’un pek çok soruna rağmen şu anda olumlu bir durumda olduğunu açıkladı. Aynı durum başarılı oyunları daha fazla kişiye ve cihaza dağıtma konusunda oldukça etkili olan Xbox bölümü için de geçerli oldu.

    Microsoft CEO’su ayrıca yakında diğer platformlara daha fazla Xbox oyununun geleceğini ve bunun markanın ekosistemini genişletme stratejisinin bir parçası olmaya devam ettiğini söyledi. Bu durumun da şirketin kazancını daha fazla artırmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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