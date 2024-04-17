Boston Dynamics’in ikonik insansı robotu Atlas emekli oldu

Boston Dynamics ikonik insansı robotu Atlas ile ilgili önemli bir haberle karşımıza çıktı. Dünyaca ünlü otomotiv devi Hyundai çatısı altında faaliyet gösteren robotik şirketi, Atlas’ı yaklaşık 11 yıllık başarılı hizmetinin ardından emekliye ayırdı.

İlk etapta DARPA tarafından finanse edilen insansı robot teknolojisi, etkileyici yapısı ve gelişmiş özellikleriyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Tehlikeli ortamlarda gerçekleştirilen arama ve kurtarma operasyonları için tasarlanan bu robot; gücü, çevikliği ve hatta olağanüstü dans yetenekleriyle dünya çapında birçok insanı etkiledi. Ancak her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, Atlas’ın misyonu da ne yazık ki sona erdi. İkonik robot artık kullanımdan kaldırıldı.

İnsansı robot Atlas için yolun sonu

2013 yılında “dünyanın en dinamik insansı robotu” olarak lanse edilen Atlas, engebeli arazide yürümekten zorlu jimnastik egzersizlerine kadar birçok unsur taşıyor. 4 ft 9 inç/1,5 m uzunluğunda ve 196 lb/89 kg ağırlığında olan Atlas, yalnızca Boston Dynamics için değil, dünya çapında robotik bilimi alanında ikonik çalışmalardan biri olarak kabul ediliyor.

DARPA tarafından “Atlas piyasaya ilk çıktığında şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş insansı robotlardan biriydi. Ancak aslında ekiplerin geliştirdiği yazılım beyinleri ve sinirleri için fiziksel bir kabuktu” cümleleriyle tanımlanan Atlas, dönemin DARPA program yöneticisi Gill Pratt tarafından şu şekilde tarif edilmişti: “Bir yaşındaki çocuk zar zor yürüyebiliyor, bir yaşındaki çocuk ise çok düşüyor. Bu makineleri gördüğünüzde ve onları bilim kurguyla karşılaştırdığınızda, şu anda burada olduğumuzu unutmayın.”

Yaklaşık 11 yıldır süre zarfında Atlas’ın Boston Dynamics ekibi tarafından pek çok ilerleme kaydettiği ifade edildi. Fakat ne yazık ki artık efsane insansı robot Atlas için yolun sonuna gelindi. İlk çıktığı dönemlerde “zamanın ötesinde” bir teknoloji olarak görülen Atlas, günümüzde ne yazık ki bazı modern robotik standartları karşılamaması nedeniyle emekliye ayrıldı.

Boston Dynamics, YouTube platformunda yayınladığı bir videoyla Atlas’a veda etti. Videonun altında şu nota yer verildi: “Atlas hayal gücümüzü ateşledi, gelecek nesil robot uzmanlarına ilham verdi ve bu alandaki teknik engellerin üzerinden atladı. Artık hidrolik Atlas robotumuzun geriye yaslanıp rahatlama zamanı geldi.”

Atlas’ın küresel çaptaki olağanüstü popülaritesine rağmen neden kullanımdan kaldırıldığına ilişkin şimdilik maalesef pek fazla detay bulunmuyor. Daha önce Spot ve Stretch robotlarının fişini çeken Boston Dynamics, şimdi Atlas’ı da bu listeye dahil ederek yeni teknolojiler üzerinde çalışmayı sürdürüyor.