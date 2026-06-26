Bir dönemin efsanesi BlackBerry yapay zeka sektöründe küllerinden doğuyor

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BlackBerry, otonom araçlar ve robotik sistemler için güvenli yapay zeka yazılımları sağlayan bir şirkete dönüştü.

QNX yazılım altyapısı, güvenliği ve kararlılığı sayesinde NVIDIA ile AMD gibi teknoloji devlerinin yapay zeka platformlarında temel bileşen haline geldi.

Borsadaki BlackBerry hisseleri yaklaşık yüzde 23 oranında büyük bir artış kaydetti.

BlackBerry uzun yıllar boyunca cep telefonu pazarının önde gelen isimlerinden biriydi. Özellikle de hükümetler ve büyük şirketler için güvenli çözümler sunan marka, iPhone’un piyasaya sürülmesiyle beraber ne yazık ki yok oldu. Seneler sonra şirket, bambaşka bir pazarda küllerinden yeniden doğdu.

CoinDesk’in haberine göre BlackBerry, yapay zekanın yükselişiyle yönlendirilen ve şimdilerde meyvelerini vermeye başlayan derin bir iş dönüşümüne adım attı. Şirket, hata payının kabul edilemez olduğu kritik sistemler için özel yazılımlar geliştirmeye odaklanarak tekrardan piyasada varlığını güçlendirdi.

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BlackBerry yapay zeka ve robotik yazılımlarıyla geri döndü

BlackBerry’nin son dönemde başlıca yatırımı otonom makineleri, akıllı araçları ve endüstriyel robotları kontrol etmek için tasarlanmış gerçek zamanlı bir işletim sistemi olan QNX olarak biliniyor.

Davranışları olasılığa dayalı olabilen üretken yapay zeka modellerinin aksine QNX tamamen deterministik bir çalışma sunuyor. Bu da güvenliğin son derece önemli olduğu uygulamalarda temel bir özellik olarak öne çıkıyor.

QNX son dönemde dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden bazılarının kullandığı altyapının temel bir parçası haline geldi. NVIDIA ve AMD gibi şirketler bu teknolojiyi otonom araçlar, gelişmiş sürücü destek sistemleri, lojistik ve endüstriyel merkezlerde kullanılan robotlar için platformlar geliştirmek amacıyla kullanıyor.

QNX kritik süreçleri gerçek zamanlı olarak koordine etmek ve bu sistemlerin yapay zeka modelleri tarafından üretilen büyük miktarda bilgiyi işlerken bile güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlamaya odaklanıyor. BlackBerry için yapay zeka ve sertifikalı yazılımın bu birleşimi, taklit edilmesi zor bir rekabet avantajı oluşturuyor.

BlackBerry CEO’su John Giamatteo’ya göre akıllı makinelerin insanlarla etkileşimi arttıkça, güvenilirlik, güvenlik ve öngörülebilir yanıt sürelerini garanti edebilen sertifikalı platformlara olan ihtiyaç da artıyor. Bu bağlamda BlackBerry hisseleri yaklaşık yüzde 23 oranında yükseliş yakaladı.