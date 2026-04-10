Instagram’da yorum düzenleme özelliği nihayet kullanıma sunuldu

Instagram nihayet kullanıcılara yorum düzenleme izni veriyor.

Kullanıcılar, paylaştıkları yorumları gönderdikten sonraki 15 dakika içinde istedikleri kadar düzenleyebilecek.

Düzenlenen yorumların yanında şeffaflık adına "Düzenlendi" ibaresi yer alacak.

Bu yeni özellik şu anda hem iOS hem de Android kullanıcıları için küresel olarak kademeli şekilde dağıtılıyor.

Instagram, günlük kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecek önemli bir özellik ekledi. Meta’nın sahibi olduğu sosyal ağ, artık nihayet gönderilere yapılan yorumları düzenlemenize izin veriyor. Bu yenilik küçük gibi görünse de uzun yıllardır kullanıcılar tarafından ısrarla talep ediyordu. Şirket, geç de olsa bu isteklere kulak verdi.

Şimdiye kadar kullanıcılar, hatalı yorumlarını düzeltmek istediklerinde mesajı silip yeniden yayınlamaları gerekiyordu. Yeni özellik ile birlikte bu sorun artık tamamen ortadan kalktı. Sosyal medyada en sık karşılaşılan sorunlardan biri böylelikle tarihe karışmış oldu.

Instagram yorumlarında sil-baştan devri sona erdi

Instagram’ın uygulamaya koyduğu sistem basit ama sınırlı bir şekilde çalışıyor. Yorum gönderildiği anda süre işlemeye başlıyor ve metni düzeltme süresi tam 15 dakika sonra sona eriyor. Bu süreden sonra başka bir düzeltme mümkün olmuyor.

Fakat şirket, bu süre zarfında birden fazla düzenlemeye izin verdi. Bu da bir kullanıcının son tarih dolmadan önce aynı yorumu birkaç kez düzeltebileceği anlamına geliyor.

Bir diğer önemli nokta ise düzenlemenin yalnızca metinle sınırlı olması oluyor. Bir yorumda fotoğrafın yanı sıra metin de varsa yalnızca metin düzenlenebiliyor. Görüntüye dokunulamıyor ve bu araç kullanılarak değiştirilemiyor ya da düzenlenemiyor.

TechCrunch’a göre bu ayrıntı önemsiz gibi görünse de Instagram’ın bu özelliği belirli ve kontrollü bir kapsamda nasıl kullanıma sunmaya karar verdiğini ortaya koyuyor.

Platform, yorumla ilişkili içeriğin tamamen düzenlenmesine izin vermek yerine muhtemelen kamuoyu tartışmasında kötüye kullanımı ya da kafa karışıklığını azaltmak için daha sınırlı bir sürümü tercih ediyor.

Bir yorumun düzenlendiğini gösteren görsel gösterge, bir miktar şeffaflık da sağlıyor. Fakat düzenleme geçmişini göstermeyerek, sistem tam izlenebilirlik yerine daha temiz bir deneyime öncelik veriyor. Bu da kamuya açık etkileşimlerde daha fazla bağlamı önemseyenler arasında tartışmalara yol açabilir gibi görünüyor.