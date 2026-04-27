    Meta’nın Snapchat katili yeni uygulaması Instants neler sunuyor?

    Instagram, kullanıcıların yalnızca bir kez görüntülenebilen fotoğraflar paylaşabildiği yeni bağımsız uygulaması Instants'ı yayınladı.
    Instants sosyal medya uygulaması
    • Instagram ekibi, Snapchat'in çekirdek özelliklerini modern bir yaklaşımla ele alan yeni bir bağımsız uygulama geliştirdi.
    • Instants adlı platform, galeriden fotoğraf yüklemek yerine sadece anlık görüntüler çekmenize izin veriyor.
    • Paylaşılan içerikler, alıcı tarafından yalnızca bir kez görüntülenebiliyor ve 24 saat içinde kendi kendine siliniyor.
    • Şu anda İspanya ve İtalya'da test edilen platformun yakında Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

    Instagram, 24 saat sonra kaybolan fotoğraf ve videoları paylaşmayı amaçlayan Instants adlı yeni bir bağımsız uygulama ile karşımıza çıktı. Şimdilik test aşamasında olan platform, şu anda yalnızca belirli ülkelerde çalışıyor.

    Instagram ekibi tarafından geliştirilen yeni mobil uygulama, popüler sosyal medya platformu Snapchat ve BeReal ile oldukça benzer bir şekilde çalışıyor. Hizmet, kaybolan fotoğraflar paylaşmak için kullanılması amaçlanan bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

    Instants uygulaması nedir ve ne işe yarıyor?

    Instagram ekibinin geliştirdiği Instants uygulaması, arkadaşlarınızla kaybolan fotoğraflar paylaşmanıza olanak tanıyor. Fotoğraflar çekildikten hemen sonra kayboluyor ve 24 saat boyunca erişilemez durumda kalıyor. Platform, herhangi bir düzenleme yapılmadan hız ve spontaneliğe odaklanıyor.

    Instagram Instants

    BusinessInsider’a göre uygulamanın amacı, gönderiler için üretilen içerik miktarını azaltmak olarak vurgulanıyor. Bu da kullanıcı deneyimine açıkça yansıyor. Instants doğrudan kameraya açılıyor ve kullanıcıları anı yakalamaya teşvik ediyor.

    Düzenleme araçları da kasıtlı olarak sınırlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, ana Instagram uygulamasında bulunan daha gelişmiş filtre ve düzenleme özelliklerine erişim olmadan yalnızca resimlere ve videolara metin ekleyebiliyor.

    Paylaşılan içerikler, ortak takipçilere ya da “Yakın Arkadaşlar” listesine gönderilebiliyor. Bu özellik daha önce Instagram mesajlarına entegre edilmiş olan ve şimdi kendi uygulamasına sahip olan “Fotoğraflar” özelliğinin bir evrimi niteliğinde değerlendiriliyor.

    Instants sosyal ağ

    Instants’ı kullanmak için yeni bir hesap oluşturmanıza gerek yok. Bu anlamda platform, Instagram’ın yan uygulaması olan ve Nisan 2024’de erişim engeli cezasına çarptırılan Threads ile aynı şekilde çalışıyor. Yani mevcut Instagram giriş bilgilerinizle oturum açmanız mümkün kılınıyor. Instants aracılığıyla paylaşılan içerikler doğrudan Instagram’da da mevcut oluyor.

    Türkiye’ye yakında gelmesi bekleniyor

    Instants uygulaması şu anda hem Android hem de iOS platformlarında mevcut. Fakat şimdilik uygulama yalnızca İtalya ve İspanya gibi sınırlı sayıda ülkede hizmet veriyor. Lansmanın bölgesel olarak kademeli bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

    Test sürecine devam eden Instagram, Instants’ın Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelere ne zaman ulaşacağını henüz resmi olarak doğrulamadı. Fakat ilerleyen günlerde bununla alakalı şirketten resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

