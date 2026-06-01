GTA 6 geliştiricileri sendikalaştı: Rockstar Game Workers Union kuruldu

GTA 6 üzerinde çalışan ekip, bağımsız sendika IWGB çatısı altında örgütlendi.

Geliştiriciler uzun çalışma saatleri, ofise zorunlu dönüş politikaları ve adil ücretlendirme gibi problemlere karşı seslerini duyurmak istiyor.

Bu tarihi adımın, merakla beklenen GTA 6'nın çıkış tarihini etkileyip etkilemeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Rockstar Games’in Birleşik Krallık stüdyolarında çalışan ve son zamanlarda GTA 6 projesine yoğunlaşan geliştiriciler resmen örgütlendi. Ekip, Rockstar Game Workers Union adı altında sendikalaştı. Bu sendika, Büyük Britanya Bağımsız İşçileri Sendikası çatısı altında faaliyet gösterecek.

Bu dikkat çekici karar, son aylarda Rockstar Games’te yaşanan ve böyle bir örgütlenme kurma isteğinden kaynaklanan işten çıkarmalara karşı bir yanıt niteliğinde geliyor. Geliştiricilerin iç mücadelelere devam ettiği ve en nihayetinde çalışanlar için olumlu bir sonuç doğduğu anlaşılıyor.

GTA 6’nın arkasındaki ekip haklarını arıyor

The Verge’ün haberine göre Rockstar Game Workers Union, grubun kurulması isteğinin ardından yaşanan işten çıkarmalarla ilgili yasal davaları üstlenen Büyük Britanya İşçi Sendikası’nın bir parçası olacak.

Fakat yukarıdaki videodan da görülebileceği gibi, ilginç bir şekilde bu birleşme, hayranların yeni GTA 6 fragmanına duyduğu büyük beklentiye dair bir şaka yapılarak duyuruldu.

Büyük Britanya Bağımsız İşçileri Sendikası tarafından YouTube’da yayınlanan videonun kapağında, “GTA hayranlarının dört gözle beklediği video” ifadesi yer alıyor. Fakat videoda tamamen Rockstar Games geliştiricilerinin sendikalaşmasıyla alakalı konulara odaklanılıyor.

Şirketin yönetimini oldukça hicivli bir şekilde ele alan video, geçen Ekim ayındaki tartışmalı işten çıkarmalar ve bunun sonucunda ortaya çıkan protestolar da dahil olmak üzere, Rockstar Games’te son yedi ayda yaşanan olayların bir derlemesini içeriyor.

Büyük Britanya Bağımsız İşçileri Sendikası’nın bu olaylara karşı halihazırda davasının devam ettiği biliniyor. Bu sendikalaşma hamlesinin davanın akıbetini nasıl etkileyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Ayrıca bu girişimin, merakla beklenen GTA 6’nın çıkış tarihini erteleyip ertelemeyeceği de henüz bilinmiyor.