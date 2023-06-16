Bir dönemin sonu: Microsoft artık Xbox One için oyun yayınlamayacak

Xbox Game Studios Başkanı Matt Booty, bugün yaptığı açıklama ile birlikte Microsoft ekibinin artık tamamen yeni nesil konsol cihazlarına odaklandığını doğruladı. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya çıkan Xbox Series X ve Series S modellerine kanalize olan şirket, dolayısıyla artık eski nesil oyun konsolu olan Xbox One için yeni birinci taraf AAA oyunları yayınlamayı planlamıyor.

Matt Booty, Axios Gaming ile yaptığı bir röportajda bu önemli bilgileri hayranları ile paylaştı. Xbox Games Studios çatısı altında gelecek tüm özel ve yüksek bütçeli oyunların artık yalnızca Xbox Series X/S ve PC için piyasaya sürüleceğini vurguladı. Dolayısıyla bu durum, ne yazık ki Xbox One’ın sonunu işaret ediyor. Bir döneme damgasını vuran konsol cihazı, bu adımla birlikte yavaş yavaş tarihe karışacak gibi görünüyor.

Xbox One için artık büyük oyunlar yayınlanmayacak

Matt Booty, Axios Gaming adlı internet sitesine vermiş olduğu röportajda, “Artık dokuzuncu nesil konsollara geçiş yaptık” dedi. Bu nedenle daha sağlam donanıma ihtiyaç duyan birinci taraf AAA oyunları söz konusu olduğunda, Xbox Game Studios’un bunları Xbox One için yayınlamayacağı kesinlik kazandı. Booty’nin sürpriz açıklaması, bu hafta gerçekleşen Xbox Games Showcase 2023 etkinliği sırasında oldukça net bir şekilde ortaya çıktı.

Gerçekleştirilen etkinlikte Microsoft ekibi, şirketin 2023 ve 2024 yılları için ana önceliklerinden bazılarını duyurdu. Burada duyurulan Senua’s Saga: Hellblade II, Forza Motorsport, Fable ve Avowed gibi oyunların Xbox One’da yayınlanmayacağı, sadece yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X/S’te oynanabileceği belirtildi.

Bir dönemin efsane oyun konsolu Xbox One için artık büyük oyunlar gelmeyeceği duyurusu, elbette ki yalnızca Microsoft’un stüdyolarına atıfta bulunuyor. Yani diğer büyük şirketler yine de eski nesil konsol için oyun yayınlamaya devam edebilir. Fakat bu noktada, üçüncü taraf geliştiricilerin de Microsoft’la aynı bakış açısına sahip olduklarını ve onların da rotalarını yeni nesil konsollara çevirdiğini belirtmekte fayda olacak.

Örnek vermek gerekirse yakın bir zaman önce Japon oyun devi Capcom, Street Fighter 6 ve Resident Evil 4 Remake oyunlarını eski nesil bir konsol olan PlayStation 4’te yayınlamış, fakat Xbox One’ı pas geçmişti.