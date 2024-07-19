Binlerce global şirketi çalışamaz hale getiren CrowdStrike-Microsoft arızası nedir?

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda bu sabah korkunç bir çökme problemi meydana gelmeye başladı. Binlerce global şirket adına tüm dünyayı neredeyse bir kaosa sürükleyen bu olay nedeniyle sabahın erken saatlarından bu yana küresel çapta çok sayıda havalimanı, banka, hastane ve bir dizi dijital hizmetin çalışmaları engellendi.

Ortaya çıkan sorunun CrowdStrike’ın antivirüs programındaki güncellemedeki bir hatadan kaynaklandığı ileri sürülürken, siber güvenlik şirketinin CEO’sundan olayların bir siber saldırı ile alakası olmadığını ifade eden açıklama geldi. Sosyal medya platformları ve internet forumlarından yapılan geri bildirimlerden sonra, kullanıcıların işletim sisteminin başlatılmasının önüne geçen mavi ekran hatası ile karşı karşıya kalmaya başladıkları ifade edildi.

Dünyanın dört bir yerine hata meydana geliyor

Meydana gelen bu hata dünya genelindeki birçok şirketin işlerini ciddi ölçüde etkiledi. Ticari kuruluşların ve sunucuların işlemlerini aksatan söz konusu hata, özellikle de belirli sektörlerde işleri tam anlamıyla durma noktasına getirdi.

Dünyanın dört bir noktasında yer alan banka kurumlarının ve müşterilerinin de bu durumdan etkilenenler arasında olduğu ifade edildi. Sorunun görüldüğü başka bir kritik adres ise havalimanları oldu. Pek çok ülkedeki havaalanlarının sistemleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çökmeye başladı. Bu durum da havaalanlarında uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı.

Bazı havaalanları buna geçici bir çözüm olarak el yazısıyla hazırlanan biniş kartları gibi geleneksel yöntemlere başvurmak zorunda kaldı. Elbette bu durum yalnızca biniş kartları ile sınırlı değildi. Yolcuların seyahat işlemlerini yerine getirebilmek için daha fazla aksaklık ortaya çıkmaması adına bazı havalimanlarında dijital ekranlar yerine geliş-gidiş bilgilerinin ifade edildiği bir beyaz tahta kullanıldı.

CrowdStrike CEO’su açıklama yaptı

CrowdStrike-Microsoft arızası ile ilgili tepkiler dünya çapında hızla yükselirken, CrowdStrike CEO’su George Kurtz tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. Kurtz bu sorunun Windows cihazlardaki bir güncellemeden kaynaklandığını ve olayın herhangi bir güvenlik riski barındırmadığını ifade etti. maOS ve Linux cihazların bu durumdan etkilenmediğini söyleyen yönetici şu ifadelerle karşımıza çıktı: