Bill Gates: “Elon Musk başka ülkelerin siyasetine karışmamalı”

Bill Gates, Elon Musk'ın diğer ülkelerin siyasetine karışmasını çılgınlık olarak değerlendirdi.

Elon Musk, daha önce Almanya ve İngiltere'nin iç siyasetine karışması gerekçesiyle tepki almıştı.

Elon Musk'ın birçok ülkedeki aşırı sağcı partilere ve diğer hareketlere finansal destek sağladığı da biliniyor.

Son zamanlarda diğer ülkelerdeki siyasi liderleri ve hareketleri hedef alarak siyasete müdahil olmaya çalışan ve bu sebeple insanları manipüle ettiği gerekçesiyle tepki alan Elon Musk, şimdide Bill Gates’in hedefi haline geldi.

Bill Gates, Elon Musk’ın Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerin siyasetine müdahalesini sert bir dille eleştirdi. Gates, İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda, “Elon Musk’ın başka ülkelerin siyasi durumlarını istikrarsızlaştırabilmesi gerçekten çılgınca” ifadelerini kullandı.

Son dönemde Elon Musk, Birleşik Krallık ve Almanya siyaseti hakkında giderek daha fazla yorum yapmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Musk, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın görevden alınması gerektiğini söylemişti. Tesla CEO’su, Starmer’ı 2008-2013 yılları arasında İngiltere’nin başsavcısı olduğu dönemde çocuk istismarını önlemek için yeterince çaba göstermemekle suçlamıştı.

Starmer was complicit in the RAPE OF BRITAIN when he was head of Crown Prosecution for 6 years. Starmer must go and he must face charges for his complicity in the worst mass crime in the history of Britain. — Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2025

Elon Musk ayrıca, İngiltere’deki aşığı sağcı partisi Reform UK ve parti lideri Nigel Farage’yi desteklediğini belirtmişti. Buna ek olarak Musk, İngiltere’deki aşırı sağ olaylarında yer alan, saldırı (2005), ipotek dolandırıcılığı (2014) ve son olarak mahkemeye itaatsızlık (2024) suçlarından yargılanıp cezaevine gönderilen Tommy Robinson’un serbest bırakılması konusunda paylaşımlar yapmıştı.

Musk, Brezilya’da Twitter’ın yasalara uymadığını söyleyen Brezilyalı Yargıç Alexandre de Moraes’i ise diktatörlükle suçlamıştı.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü ise Musk, Şubat ayındaki genel seçim arefesinde Almanya’nın aşırı sağcı partisi AfD’nin (Almanya için Alternatif) bir seçim mitingine çevrimici olarak katıldı. Aralık ayında, Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Welt am Sonntag’da yayımlanan bir köşe yazısında AfD’yi “ülkenin son umut ışığı” olarak nitelendirmiş ve partinin “kontrollü göç politikalarını” övmüştü.

Elon Musk tells an AfD rally in Germany: “I think there is too much focus on past guilt (in Germany), and we need to move beyond that. Children should not feel guilty for the sins of their parents – their great grandparents even” pic.twitter.com/xtFMfAYrIp — Barak Ravid (@BarakRavid) January 25, 2025

Bill Gates: “Musk zekasını daha faydalı işlerde kullanmalı”

Bill Gates, The Times’a verdiği demeçte, ülkelerin yabancıların siyasi süreçlere etkisini sınırlaması gerektiğini belirtti. “ABD’de yabancıların seçimlere para aktarmasına izin verilmiyor. Diğer ülkeler de, süper zengin yabancıların seçimlerini çarpıtmasını engellemek için önlemler almalı,” dedi.

Gates, Musk’ın bu kadar açık bir şekilde siyasi açıklamalar yapmasının yanlış olduğunu dile getirdi. “Ben oyunun kurallarını, ilgilendiğiniz birkaç konu üzerine yoğunlaşmak ve insanlara kime oy vereceklerini söylemekten kaçınmak olarak anlıyordum,” dedi.

“Musk gerçekten çok zeki biri, ama zekasını nasıl daha faydalı bir şekilde kullanabileceğini düşünmesi gerek. Bu tamamen popülist bir kışkırtma,” ifadelerini ekledi.

Bu iki isim daha önce de fikir ayrılığı yaşamıştı. 2021 yılında Gates, Kara Swisher’ın “Sway” adlı podcast’ine verdiği röportajda uzay yolculuğuna ilgisi olmadığını söylemişti. Musk ise uzay araştırmaları şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su olarak biliniyor.

“Hayır, ben bir Mars insanı değilim. Ama pek çok Mars insanı tanıyorum,” diyen Gates, “Roketlerin çözüm olduğunu düşünmüyorum. Ama belki de bir şeyleri kaçırıyorumdur,” ifadelerini kullanmış ve parasını uzaya gitmek yerine aşılar için harcamayı tercih edeceğini belirtmişti.

Musk’ın siyasi etkisi, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimini kazandığı Kasım ayından bu yana önemli ölçüde arttı. Musk’ın geçen yılki seçimlerde Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayları desteklemek için 277 milyon dolardan fazla harcadığı bildiriliyor. Bu destek Musk için önemli bir kazanım oldu; kendisini Trump’ın “ilk dostu” olarak tanımlayan milyarder, Trump ile birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere bazı dünya liderleriyle yapılan telefon görüşmelerine katıldı.

Ayrıca Musk, Trump’ın yeni kurduğu “Devlet Verimliliği Departmanı”nın (DOGE) başına geçti. Bu komisyon, devlet harcamalarını azaltmak ve gereksiz düzenlemeleri ortadan kaldırmakla görevlendirildi.

Musk’ın yabancı siyasi partilere bağış yapıp yapmadığı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Geçen ay İngiliz politikacı Nigel Farage, Musk’ın sağcı partisi Reform UK’e bağış yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü söylemişti. Şu anda cezaevinde olan aşırı sağcı Tommy Robinson’u da hukuk mücadelesinde finansal olarak destekleyeceği belirtilmişti.

Son olarak Donald Trump’ın yemin töreninde Nazi selamı vermesiyle manşetlerde yer alan Elon Musk, Tesla sahipleri başta olmak üzere dünyanın her yerinden tepki topladı.