Bill Gates: “Elon Musk başka ülkelerin siyasetine karışmamalı”

Son zamanlarda diğer ülkelerdeki siyasi liderleri ve hareketleri hedef alarak siyasete müdahil olmaya çalışan ve bu sebeple insanları manipüle ettiği gerekçesiyle tepki alan Elon Musk, şimdide Bill Gates’in hedefi haline geldi.

Bill Gates, Elon Musk’ın Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerin siyasetine müdahalesini sert bir dille eleştirdi. Gates, İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda, “Elon Musk’ın başka ülkelerin siyasi durumlarını istikrarsızlaştırabilmesi gerçekten çılgınca” ifadelerini kullandı.

Son dönemde Elon Musk, Birleşik Krallık ve Almanya siyaseti hakkında giderek daha fazla yorum yapmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Musk, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın görevden alınması gerektiğini söylemişti. Tesla CEO’su, Starmer’ı 2008-2013 yılları arasında İngiltere’nin başsavcısı olduğu dönemde çocuk istismarını önlemek için yeterince çaba göstermemekle suçlamıştı.

Starmer was complicit in the RAPE OF BRITAIN when he was head of Crown Prosecution for 6 years.

Starmer must go and he must face charges for his complicity in the worst mass crime in the history of Britain.

— Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2025