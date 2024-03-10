Asus Zenfone 11 Ultra fiyatı ve özellikleri sızdırıldı

Asus Zenfone 11 Ultra çok yakında piyasaya çıkacak. Asus’un amiral gemisi akıllı telefon modeli için geri sayım başlarken, heyecanla beklenen cihazla alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. 14 Mart tarihinde tanıtım lansmanı gerçekleşecek olan ürün, etkileyici bir tasarım ve üst düzey performansı bir araya getiriyor.

Yeni Zenfone modeli ile ilgili sürpriz bilgiler geldi. Çok yakında lansmanı yapılacak olan cihaz, bir Çek mağazasında ortaya çıktı. Burada yalnızca cihazın görselleri değil, aynı zamanda ürünün satış fiyatı ve teknik özellikleri ile ilgili de çok sayıda ayrıntıya yer verildi.

Asus Zenfone 11 Ultra satış fiyatı

İddialara göre merakla beklenen Asus Zenfone 11 Ultra’nın satış fiyatı iki farklı konfigürasyona ayrılacak. 12 GB RMA kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyon yaklaşık 990 Euro karşılığında raflarda boy gösterecek. Daha gelişmiş bir seçenek olan 16 GB RAM + 512 GB depolama sürümüyse yaklaşık 1.045 Euro fiyat etiketiyle listelenecek.

Yukarıda yer alan fiyatlar, 14 Mart tarihinden 14 Nisan’a kadar geçerli olan bir aylık lansmana özel promosyon fiyatları olarak karşımıza çıkacak. Tüketiciler için sunulacak bu cazip fırsattan sonra ise telefonun fiyatlarında artışa gidilecek. Temel modelde 40 Euro, daha gelişmiş sürümde ise 100 Euro’luk bir fiyat artışı yapılacağı tahmin ediliyor.

Cihazdan neler bekleniyor?

Son derece şık bir tasarıma sahip olması beklenen Asus telefonu büyük ve gelişmiş bir ekran deneyimi vaat edecek. 144 Hz yenileme hızıyla akıcı bir ekran performansı yaratacak üründe 6,78 inç LTPO AMOLED ekran yer alacak.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle gelişmiş bir performans sunması beklenen Asus Zenfone 11 Ultra, 5.500 mAh’lik kullanıcı dostu bir pil kapasitesiyle karşımıza çıkacak. Mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olacak telefon, Google’ın yeni Android 14 işletim sistemiyle çalışacak. Cihazın kutusunda ise SIM çıkarma iğnesi, Type-C kablo ve telefon kılıfı yer alacak.

Kamera performansıyla mobil fotoğrafçılar için üst düzey bir deneyim oluşturacak şirket, 50 MP ana kamerayla etkileyici çekimler elde etmenize katkıda bulunacak. Buna ek olarak cihazın üçlü arka kamera setinde 13 MP’lik bir ultra geniş açılı lens ve 32 MP telefoto kameradan yararlanılacak. Tüm bunların yanı sıra cihazda altı eksenli Gimbal 3.0 hibrit sabitleyici desteği yer alacağı öne sürülüyor.

Asus Zenfone 11 Ultra teknik özellikleri