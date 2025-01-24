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    Assassin’s Creed Shadows (PC) sistem gereksinimleri duyuruldu

    Ubisoft imzalı merakla beklenen Assassin's Creed Shadows için PC sistem gereksinimleri resmi olarak duyuruldu.
    Assassin's Creed Shadows
    Görsel: Ubisoft
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    • Assassin's Creed Shadows için artık nihayet geri sayım başladı.
    • 20 Mart'ta yayınlanacak oyun PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarında yayınlanacak.
    • Merakla beklenen oyunun PC sistem gereksinimleri resmen açıklandı.

    Ubisoft imzasıyla yayınlanacak Assassin’s Creed Shadows için PC sistem gereksinimleri resmen duyuruldu. Büyük bir sabırsızlıkla beklenen oyun 20 Mart tarihinde nihayet oyunseverlerle buluşacak. Oyun gelişmiş ışın izleme desteği ve performans analiz araçları gibi işlevsel yeniliklerle sunulacak.

    Ubisoft Quebec tarafından geliştirilen aksiyon ve macera türündeki yeni Assassin’s Creed oyunu “2025 yılının en çok beklenen oyunları” arasında yer alıyor. Feodal Japonya’da geçecek oyunda olağanüstü bir açık dünya deneyimi sunulması bekleniyor.

    Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimleri

    Ubisoft, grafik kalitesine ve ışın izleme gibi özelliklerin etkinleştirilmesine bağlı olarak üç düzeyde teknik gereksinim sunuyor. Tüm senaryolar 16 GB RAM, DirectX 12 destekli Windows 10/11 işletim sistemi ve SSD depolama alanı gerektiriyor.

    Merakla beklenen Assassin’s Creed Shadows oyununun PC sistem gereksinimleri şu şekilde duyuruldu:

    Assassin's Creed Shadows sistem gereksinimleri
    Görsel: Ubisoft

    Selective Ray Tracing

    Minimum sistem gereksinimleri:

    • Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 1080P at 30 FPS
    • Görsel Ayarlar: Düşük
    • CPU: Intel Core™ i7 8700k/ AMD Ryzen™ 5 3600
    • GPU: Nvidia® GeForce GTX™ 1070 8GB/ AMD Radeon™ RX 5700 8GB/ Intel® Arc™ A580 8GB (REBAR ON)

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    • Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 1080P at 60 FPS
    • Görsel Ayarlar: Yüksek
    • CPU: Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x
    • GPU: Nvidia® GeForce RTX™ 3060Ti 8GB/ AMD Radeon™ RX 6700 XT 12GB/ Intel® Arc™ B580 12GB (REBAR ON)

    Enthusiast sistem gereksinimleri:

    • Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 1440P at 60 FPS
    • Görsel Ayarlar: Yüksek
    • CPU: Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x
    • GPU: Nvidia® GeForce RTX™ 2070 8GB/ AMD Radeon™ RX 6700 XT 12GB/ Intel® Arc™ B580 12GB (REBAR ON)

    Enthusiast sistem gereksinimleri:

    • Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 4K at 60 FPS
    • Görsel Ayarlar: Yüksek
    • CPU: Intel® Core™ i7 12700k/ AMD Ryzen™ 7 5800x3D
    • GPU: Nvidia® GeForce RTX™ 4070 Ti Super 16GB/ AMD Radeon™ RX 7900 XT 20GB

    Standard Ray Tracing

    Minimum sistem gereksinimleri:

    • Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 1080P at 30 FPS
    • Görsel Ayarlar: Yüksek
    • CPU: Intel® Core™ i7 8700k/ AMD Ryzen™ 5 3600
    • GPU: Nvidia® GeForce RTX™ 2070 8GB/ Nvidia® GeForce RTX™ 2070 8GB/ Intel® Arc™ B580 12GB (REBAR ON)

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    • Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 1440P at 60 FPS
    • Görsel Ayarlar: Yüksek
    • CPU: Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x
    • GPU: Nvidia® GeForce RTX™ 4070 Super 12GB/ AMD Radeon ™ RX 7800 XT 16GB
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    Extended Ray Tracing

    Enthusiast sistem gereksinimleri:

    • Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 1440p at 60 FPS
    • Görsel Ayarlar: Ultra
    • CPU: Intel® Core™ Intel i7 13700k/ AMD Ryzen™ 7 7800x3D
    • GPU: Nvidia® GeForce RTX™ 4080 16GB

    Extreme sistem gereksinimleri:

    • Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 4K at 60 FPS
    • Görsel Ayarlar: Ultra
    • CPU: Intel® Core™ Intel i7 13700k/ AMD Ryzen™ 7 7800x3D
    • GPU: Nvidia® GeForce RTX™ 4090 24GB

    20 Mart tarihinde piyasaya çıkacak Assassin’s Creed Shadows oyunu PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlanacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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