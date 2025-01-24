Assassin’s Creed Shadows (PC) sistem gereksinimleri duyuruldu

Assassin's Creed Shadows için artık nihayet geri sayım başladı.

20 Mart'ta yayınlanacak oyun PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarında yayınlanacak.

Merakla beklenen oyunun PC sistem gereksinimleri resmen açıklandı.

Ubisoft imzasıyla yayınlanacak Assassin’s Creed Shadows için PC sistem gereksinimleri resmen duyuruldu. Büyük bir sabırsızlıkla beklenen oyun 20 Mart tarihinde nihayet oyunseverlerle buluşacak. Oyun gelişmiş ışın izleme desteği ve performans analiz araçları gibi işlevsel yeniliklerle sunulacak.

Ubisoft Quebec tarafından geliştirilen aksiyon ve macera türündeki yeni Assassin’s Creed oyunu “2025 yılının en çok beklenen oyunları” arasında yer alıyor. Feodal Japonya’da geçecek oyunda olağanüstü bir açık dünya deneyimi sunulması bekleniyor.

Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimleri

Ubisoft, grafik kalitesine ve ışın izleme gibi özelliklerin etkinleştirilmesine bağlı olarak üç düzeyde teknik gereksinim sunuyor. Tüm senaryolar 16 GB RAM, DirectX 12 destekli Windows 10/11 işletim sistemi ve SSD depolama alanı gerektiriyor.

Merakla beklenen Assassin’s Creed Shadows oyununun PC sistem gereksinimleri şu şekilde duyuruldu:

Selective Ray Tracing

Minimum sistem gereksinimleri:

Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 1080P at 30 FPS

1080P at 30 FPS Görsel Ayarlar: Düşük

Düşük CPU: Intel Core™ i7 8700k/ AMD Ryzen™ 5 3600

Intel Core™ i7 8700k/ AMD Ryzen™ 5 3600 GPU: Nvidia® GeForce GTX™ 1070 8GB/ AMD Radeon™ RX 5700 8GB/ Intel® Arc™ A580 8GB (REBAR ON)

Önerilen sistem gereksinimleri:

Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 1080P at 60 FPS

1080P at 60 FPS Görsel Ayarlar: Yüksek

Yüksek CPU: Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x

Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x GPU: Nvidia® GeForce RTX™ 3060Ti 8GB/ AMD Radeon™ RX 6700 XT 12GB/ Intel® Arc™ B580 12GB (REBAR ON)

Enthusiast sistem gereksinimleri:

Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 1440P at 60 FPS

1440P at 60 FPS Görsel Ayarlar: Yüksek

Yüksek CPU: Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x

Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x GPU: Nvidia® GeForce RTX™ 2070 8GB/ AMD Radeon™ RX 6700 XT 12GB/ Intel® Arc™ B580 12GB (REBAR ON)

Enthusiast sistem gereksinimleri:

Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 4K at 60 FPS

4K at 60 FPS Görsel Ayarlar: Yüksek

Yüksek CPU: Intel® Core™ i7 12700k/ AMD Ryzen™ 7 5800x3D

Intel® Core™ i7 12700k/ AMD Ryzen™ 7 5800x3D GPU: Nvidia® GeForce RTX™ 4070 Ti Super 16GB/ AMD Radeon™ RX 7900 XT 20GB

Standard Ray Tracing

Minimum sistem gereksinimleri:

Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 1080P at 30 FPS

1080P at 30 FPS Görsel Ayarlar: Yüksek

Yüksek CPU: Intel® Core™ i7 8700k/ AMD Ryzen™ 5 3600

Intel® Core™ i7 8700k/ AMD Ryzen™ 5 3600 GPU: Nvidia® GeForce RTX™ 2070 8GB/ Nvidia® GeForce RTX™ 2070 8GB/ Intel® Arc™ B580 12GB (REBAR ON)

Önerilen sistem gereksinimleri:

Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 1440P at 60 FPS

1440P at 60 FPS Görsel Ayarlar: Yüksek

Yüksek CPU: Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x

Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x GPU: Nvidia® GeForce RTX™ 4070 Super 12GB/ AMD Radeon ™ RX 7800 XT 16GB

Extended Ray Tracing

Enthusiast sistem gereksinimleri:

Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 1440p at 60 FPS

1440p at 60 FPS Görsel Ayarlar: Ultra

Ultra CPU: Intel® Core™ Intel i7 13700k/ AMD Ryzen™ 7 7800x3D

Intel® Core™ Intel i7 13700k/ AMD Ryzen™ 7 7800x3D GPU: Nvidia® GeForce RTX™ 4080 16GB

Extreme sistem gereksinimleri:

Çözünürlük/FPS Dynamic Resolution ve Upscaling: 4K at 60 FPS

4K at 60 FPS Görsel Ayarlar: Ultra

Ultra CPU: Intel® Core™ Intel i7 13700k/ AMD Ryzen™ 7 7800x3D

Intel® Core™ Intel i7 13700k/ AMD Ryzen™ 7 7800x3D GPU: Nvidia® GeForce RTX™ 4090 24GB

20 Mart tarihinde piyasaya çıkacak Assassin’s Creed Shadows oyunu PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlanacak.