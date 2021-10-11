Artık Google üzerinden müzik aletinizin akordunu yapabilirsiniz

Google’ın kullanıcılara arama motoru servisi üzerinden sunduğu hava durumu, çeşitli oyunlar, dönüştürücüler (ağırlık, uzunluk vs), güncel bilgi grafikleri gibi pratik bir şekilde ulaşılabilen çözümlere bir yenisi daha eklendi. Artık Google üzerinden müzik enstrümanlarının akordu da kolay bir şekilde yapılabilecek.

“Google Tuner” adı verilen yeni özellik sayesinde doğrudan arama motoru üzerinden müzik enstrümanlarının akordu basit bir şekilde yapılabiliyor. Özelliği kullanabilmek için Google arama kısmına “Google Tuner” yazmanız yeterli. Sonrasında karşınıza işlevsel bir akort ayarlama aracı çıkıyor ve bilgisayar veya telefonunuzun mikrofonunu kullanarak bu akort aracı üzerinden enstrümanınızı kolay bir şekilde akort edebiliyorsunuz.

İlk olarak Android Police tarafından geçtiğimiz günlerde farkedilen bu özelliğin, aslında daha önce Google Asistan üzerinden de kullanılabildiğini belirtmek gerekiyor. Yani Google’dan sesli komut ile müzik aletinizi akort etmesini istediğinizde benzer bir araç karşınıza çıkıyor. Şimdi ise bu özellik Google’ın arama servisine dahil edilmiş durumda. Bu da ilgili özelliği herhangi bir cihaz üzerinden kullanabilmenize olanak tanıyor.

İşin ilginç yanı ise ilgili özelliğin sadece “Google Tuner” araması ile kullanılabiliyor olması. Yani ilgili arama terimlerine benzeyen aramalarda bu araç karşınıza çıkmıyor. Dolayısıyla ilgili akort aracına erişim sağlamak istediğinizde buna dikkat etmenizde fayda var.