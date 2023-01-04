Apple’ın MagSafe teknolojisi, Qi2 şarj standardı ile Android’e geliyor

Teknoloji devi Apple, 2020 yılında iPhone 12 serisini piyasaya sürdüğü basın lansmanı sırasında, iPhone ve AirPods modelleri için geliştirdiği MagSafe cihazını karşımıza çıkardı. Şirketin tescilli ve manyetik olarka bağlı bir kablosuz güç aktarımı sunan mobil aksesuarı, 15 watt hızlı şarj desteği ve 7,5 watt güç için açık Qi standardı ile geriye dönük uyumluluk sunmaya başladı. Geçmişi Apple’ın MacBook modellerine kadar uzanan bu şarj teknolojisi, şimdi Qi2 şarj standardı ile Android cihazlara taşınıyor.

Kablosuz Güç Konsorsiyumu (WPC), dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2023 sırasında Apple’ın MagSafe cihazına benzer bir teknoloji sunacak olan yeni Qi2 şarj standardı ile ilgili merak edilen tüm detayları açıkladı. Çok yakında Android işletim sistemine sahip olan cihazlarda kullanıma sunulacak bu ürün, etkinliğin şimdiye kadarki en dikkat çeken tanıtımlarından bir tanesi oldu.

Qi2 şarj standardı bu yılın sonlarında kullanıma sunulacak

Yeni nesil Qi2 şarj standardı, önceki modellerde olduğu gibi cihazların şarj bileşenleri ile doğru bir şekilde hizalanması yoluyla çalışacak. Ancak bu defa aksesuarlar, konumlandırmaya yardımcı olmak için manyetik parçalar getirecek. Dolayısıyla Apple şirketinin dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon modellerinde kullanıcılarına sunmuş olduğu MagSafe cihazlarıyla oldukça benzer bir teknolojiden yararlanılacak.

CES 2023’te duyurulan bu teknoloji, yeni şarj cihazlarını pratik bir şekilde kullanmaya katkıda bulunacak. Bununla birlikte cihaz, doğru hizalama sayesinde ısıdan kaynaklı olarak daha az enerji dağılımına sebep olacak ve böylelikle pil ömrünü de artırmayı vaat edecek.

Apple şirketi ile ortak bir şekilde geliştirilen Qi2 şarj standardı, MagSafe ile de uyumluluk gösterecek. WPC pazarlama direktörü Paul Golden, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada Qi2’nin Qi ile aynı değerlere sahip olan 15 watt’a kadar hızlı şarjı destekleyeceğini doğruladı. Açıklanan bilgilere göre cihaz, 2023 yılının sonlarında akıllı telefon ve diğer Android işletim sistemine sahip olan cihazlara sunulmaya başlanacak.

Realme de benzer bir teknolojiyi denemişti

2020 yılında iPhone 12 akıllı telefon serisi ile birlikte hayatımıza giren MagSafe cihazları, Android dünyasında da bir karşılık buldu. Çinli telefon üreticisi Realme, Apple’ın şarj çözümüne benzer bir cihaz üreterek karşılık vermeye çalıştı. MagDart adlı ürün kısa sürede büyük bir beğeni topladı. Ancak ne yazık ki sunmuş olduğu kalite düzeyi, MagSafe’e pek de yaklaşamadı. Realme’nin yaşadığı hayal kırıklığından sonra Android destekli diğer büyük markalar, bu tür bir teknolojiye adım atmaktan geri kaçındı. Fakat Qi2 şarj standardı ile birlikte bu dengeler değişecek gibi görünüyor.