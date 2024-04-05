Apple’ın en hızlı telefon ve tabletleri açıklandı (Mart 2024)

Teknoloji devi Apple, piyasaya sunduğu yüksek performanslı akıllı telefon ve tablet cihazlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. iPhone ve iPad serileriyle yıllardır dünya çapında satış listelerine damgasını vuran şirket, gelişmiş donanım ve kullanıcı dostu deneyimleriyle rakiplerinin önüne geçiyor.

Peki ya piyasadaki en hızlı Apple ürünleri hangileri? AnTuTu platformu 2024 yılının Mart ayında Apple’ın en yüksek performans sunan cihazlarını bir araya getirdi. iPad cihazlarının listede öne çıktığı açık bir şekilde görüldü. İşte AnTuTu’nun açıkladığı rapor ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

En hızlı Apple ürünleri belli oldu

AnTuTu tarafından paylaşılan rapora göre en hızlı Apple ürünleri listesinde üst basamakları iPad cihazları kaplıyor. İlk beş sırada tamamen Apple’ın tablet modellerine yer veriliyor. Apple M2 çipi, 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olan iPad Pro 6 modeli listenin ilk sırasında karşımıza çıktı. İkinci basamağı yine M2 çipli iPad Pro 4 alırken, üçüncü basamaktaysa M1 çipine ship iPad Pro 3 yer alıyor.

iPad cihazlarının listedeki hakimiyetine rağmen iPhone modelleri de yüksek performansıyla yine listede kendine yer buluyor. A17 Pro çipinden güç alan iPhone 15 Pro, AnTuTu’ya göre “en hızlı iPhone” olarak listenin altıncı sırasını üstleniyor. Yine aynı çipe sahip olan iPhone 15 Pro Max ise yedinci koltukta bulunuyor.

AnTuTu tarafından açıklanan “Mart 2024 döneminin en hızlı Apple ürünleri” raporunda yer alan cihazlar şu şekilde karşımıza çıkıyor: