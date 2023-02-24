Apple Watch sahipleri en çok hangi iPhone modellerini kullanıyor?

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın ilk defa 2015 yılında piyasaya sürdüğü akıllı saat modeli Apple Watch, kısa sürede yoğun bir satış başarısı elde etmesi üzerine kalabalık bir seri haline dönüşerek ürün portföyünü büyüttü. Kasa malzemesi, rengi ve boyutlarıyla birbirlerinden ayrılan bu saatler, son olarak geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan üç yeni modelle genişletildi. iPhone 14 lansman etkinliğinde şirket, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2. nesil) ve son olarak yüksek satış fiyatıyla dikkatleri üzerine çeviren Apple Watch Ultra modeli duyuruldu.

Consumer Intelligente Research Partners (CIRP) tarafından yayınlanan rapor, Apple Watch sahiplerinin teknoloji kullanım alışkanlıklarını göz önüne alıyor. Bu kullanıcıların aynı zamanda mutlaka bir iPhone’a sahip olduğu belirtilirken; zaten Apple Watch’un yalnızca iOS işletim sistemiyle uyumlu bir şekilde çalıştığı düşünüldüğünde, bu detay pek de şaşırtıcı gelmiyor. Fakat araştırmacılar, Apple Watch sahiplerinin en çok hangi iPhone modelini tercih ettiğini de gözler önüne seriyor.

Apple Watch kullanıcılarının en çok tercih ettiği iPhone’lar

Consumer Intelligente Research Partners (CIRP) araştırmasında Apple’ın ürün ekosistemi hakkında daha az belirgin bulgulara ışık tutuluyor. Araştırmanın detaylarında, 2022 yılında Apple Watch kullanıcılarının yüzde 56’sının iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden birini tercih ettiği aktarılıyor.

Detaylı bir şekilde incelendiğinde Apple Watch kullanıcılarının sahip olduğu akıllı telefon modelleri yüzde 27’şer oranla iPhone 14 Pro ve Pro Max ile iPhone 13 Pro ve Pro Max cihazları oldu. Yüzde 20 paya sahip olan iPhone 13 ve iPhone 13 mini hemen arkadan gelirken; iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ise yüzde 9 orana sahip. iPhone 11 yüzde 8, iPhone 12 ve iPhone 12 mini yüzde 6 ve son olarak iPhone SE yüzde 3’lük payla karşımıza çıkıyor.

Öte yandan Consumer Intelligente Research Partners ekibi, Apple Watch harici akıllı saat modellerinde en çok hangi iPhone cihazlarının kullanıldığını da açıklıyor. Yüzde 31 oranla iPhone 13 ve iPhone 13 mini modelleri ilk sırada karşımıza çıkarken; yüzde 15 payla iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max cihazları bulunuyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus yüzde 11’lik paya sahipken; iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 12 mini ise yüzde 10’luk payla karşımıza çıkıyor. Son olarak yüzde 8 paya sahip iPhone SE listeyi tamamlıyor.

Rapor aynı zamanda dünya çapında tüketiciler tarafından en çok satın alınan Apple ürünlerini de listeliyor. Bu bağlamda iPhone akıllı telefon ailesinin yüzde 88 oranla ilk sırada yer aldığı dikkat çekerken, iPad’lerin pazardaki payı ise yüzde 73 olarak belirtiliyor. Apple Watch cihazı yüzde 58 ve son olarak Mac bilgisayarlar yüzde 50 oranla dikkat topluyor.