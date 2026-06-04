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    Xbox Game Pass: Haziran 2026 ilk dalga oyunları duyuruldu

    Microsoft, Haziran 2026 ilk dalga oyunlarını açıkladı. Listede Persona 5 Royal dahil toplamda 9 oyun yer alıyor.
    Xbox Game Pass
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    • Microsoft, Haziran 2026'nın ilk yarısında Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun ekleyecek.
    • Listede yer alan oyunlar arasında Persona 5 Royal, Solarpunk ve Undisputed öne çıkıyor.
    • Şirket ayrıca Teenage Mutant Ninja Turtles da dahil olmak üzere 5 oyunun 15 Haziran'da katalogdan çıkarılacağını açıkladı.

    Microsoft, Xbox Game Pass için Haziran 2026 ilk dalga oyunlarını resmen duyurdu. Şirketin resmi blog sitesi üzerinden paylaşılan bilgilere göre birbirinden ilgi çekici oyunlar abonelerle buluşmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte şirketin, yılın henüz ilk yarısında 100’ün üzerinde benzersiz oyun barajını geride bıraktığı vurgulanıyor.

    Xbox Game Pass’e 9 yeni oyun eklenecek

    Microsoft’tan gelen açıklamaya göre ayın ilk yarısında Game Pass kataloğuna toplamda 9 yeni oyun eklenecek. Bunlar arasında Persona 5 Royal, Solarpunk ve Undisputed adlı boks simülasyonu öne çıkıyor. Öte yandan bazı oyunların da yakında kataloğa veda etmesi bekleniyor.

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    Haziran 2026’da Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek 9 oyun şu şekilde sıralanıyor:

    • Herdling – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 4 Haziran
    • Total Chaos – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 4 Haziran
    • Solarpunk – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 8 Haziran
    • Undisputed – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 8 Haziran
    • Persona 5 Royal – Konsol, PC, Bulut – 9 Haziran
    • Beastro – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 11 Haziran
    • Frog Sqwad – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 11 Haziran
    • Starseeker: Astroneer Expeditions – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 11 Haziran
    • Junkster – Xbox Series X|S, PC, Bulut – 16 Haziran
    Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun eklenecek
    Kaynak: Microsoft / Xbox

    Bunun yanı sıra güncelleme olarak 12 Haziran’da EA Sports UFC 6: EA Play Early Access Trial konsol kullanıcılarına sunulacak. Öte yandan bulut, konsol ve PC’de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege için Blitz Bushido Set erişilebilecek.

    5 oyun yakında Game Pass’e veda edecek

    Microsoft yeni oyunların yanı sıra Xbox Game Pass kataloğundan ayrılacak 5 popüler oyunu da duyurdu. Bunlar arasında Jurassic World Evolution 2 ve Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge gibi popüler isimler de mevcut.

    15 Haziran’dan itibaren Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar şunlar olacak:

    • Jurassic World Evolution 2
    • Lost in Random: The Eternal Die
    • Scott Pilgrim vs. The World
    • Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition
    • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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