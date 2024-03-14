Apple, iPhone’lar için yeni nesil bir Touch Bar üzerinde çalışıyor

Apple, gelecekte karşımıza çıkacak yeni amiral gemisi akıllı telefonları üzerinde ilgi çekici denemelerde bulunuyor. Şirket, almış olduğu son patente akıllı telefonlarına “sevilen bir tanıdığı” geri getirmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanan firma, iPhone cihazlarına Touch Bar özelliğini getirmek üzere çalışıyor.

AppleInsider’ın haberine göre Apple, şimdiye kadar yalnızca MacBook cihazlarına özel olan Touch Bar özelliğini küllerinden yeniden doğurmayı planlıyor. Apple’ın yeni patentinde iPhone’larda fiziksel düğmelerin yerini alacak ve uygulamalar ile etkileşim sunacak yeni bir Touch Bar tasarımına odaklandı.

Apple, Touch Bar teknolojisini iPhone’lara taşıyacak

MacBook cihazlarında yer alan ve büyük bir beğeni toplayan Touch Bar teknolojisi evrim geçirmiş yeni haliyle yakında iPhone’ları süsleyebilir. Patentte yer alan bilgilere göre şirket, Touch Bar’ı telefonun kenar kısımlarına yerleştirerek değerlendirme yolunda gidebilir. Böylelikle şirket, geleneksel fiziksel düğmelere alternatif bir şekilde kullanıcıların uygulamalarla daha rahat etkileşim kurmalarına imkan tanıyacak.

Apple’ın yeni Touch Bar patenti, özellikle de müzik uygulamalarında oldukça pratik bir performans sergileyecek. İkincil bir ekran üzerinden oynatma, ses seviyesi ayarlama ve şarkı değiştirme gibi seçeneklere ev sahipliği yapacak olan teknoloji, alışık olduğumuz Touch Bar özelliğini bir üst seviyeye taşıyacak.

Çokyönlü bir yapıya sahip olan yeni patentte kullanıcıların fotoğraf galerisini açmaktan uygulamaları hızlı bir şekilde çalıştırmaya kadar birçok geniş işlev yer alacak. Şirket yavaş yavaş fiziksel düğmelerden tamamen kurtulmaya çalışırken; bu patentle beraber kullanıcıların tamamen özelleştirilebilir bir seçeneğe ulaşmalarına imkan tanıyacak.

Elbette ki şimdilik bu teknoloji yalnızca bir patentten ibaret. Bilindiği üzere Apple, sektörde en çok patent alan ve yeni teknolojiler üzerinde çalışan firmalardan biri olarak anılıyor. Dolayısıyla bu teknolojinin yakın zamanda hayatımıza girip girmeyeceği henüz maalesef ki belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Yine de yeni nesil Touch Bar sisteminin iPhone cihazlarına gelmesi, kullanıcılar için pratik ve ilgi çekici bir seçenek yaratacak gibi görünüyor. Özellikle de bu işlevin Dinamik Ada (Dynamic Island) özelliğiyle entegre bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyimi adına oldukça pozitif bir hamle olabilir.