Apple, iPhone 15 satışlarında rekor kırdı

Teknoloji devi Apple, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını içeren raporunu yayınladı. Rapor genel anlamda şirket için olumlu bir bakış açısı sunarken, elde edilen gelir, özellikle de iPhone 15 satışları ve hizmetler bölümünün, belirlenen hedefin çok daha üzerinde bir performans sergilediği belirtildi. Şirketin özellikle vurguladığı bu iki alan, yılın tek bir çeyreğinde elde edilen gelir açısından yeni bir iç rekora imza atılmasına katkıda bulundu.

Şirketin Eylül ayında piyasaya duyurduğu iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi kısa sürede tüm dünyada büyük bir ses getirdi. Türkiye’de de yoğun bir ilgiyle karşılanan seri, etkileyici bir satış grafiği çizerek şirketi memnun ediyor. Fakat şirketin diğer elektronik bölümleri, ne yazık ki beklentilerin biraz altında performans sergileyerek marka için tehlike sinyalleri oluşturuyor.

iPhone 15 satışları beklentileri karşılıyor

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşan akıllı telefon serisi, 5G bağlantı desteği ve iOS 16 işletim sistemiyle geliyor. Tüm modellerde Dinamik Ada tasarımına yer verilirken, aynı zamanda şirket yıllar sonra Lightning bağlantı noktasına veda edip Avrupa Birliği standartlarına uyum sağlamak adına USB-C bağlantı girişini destekliyor.

Tüm bu etkileyici özellikler, iPhone 15 satışları için pozitif birer unsur haline geliyor. Bununla birlikte şirket, etkileyici bir çeyreği geride bırakarak gelirini daha da artırıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre şirket, yüzde 2,8 artış ile toplamda 43,8 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Bunun ana sebebi ise iPhone 15 serisi satışları olarak gösteriliyor.

Şirketin iPhone 15 satışları dışında bir diğer önemli avantajı, hizmetler bölümü oldu. Hem Apple TV+ platformu hem de Apple One abonelik paketi sayesinde şirket, hizmetler alanında gelirini yüzde 16,3 oranında artırmayı başararak 22,3 milyar dolar gelir elde etti.

Mac, iPad ve Apple Watch satışları düşüşte

Fakat ne yazık ki Apple için tablo tümüyle pozitif değil. Şirket, Mac ve iPad satışlarında hayal kırıklığına uğruyor. Apple Watch akıllı saatler, iPad tabletler ve Mac bilgisayarlar sırasıyla yüzde -3, yüzde -10 ve yüzde -34’lük keskin bir düşüşle dikkatleri üzerinde topluyor.

Fakat şirket bu çeyrekte rakamları tersine çevirmeyi amaçlıyor. Kısa süre önce duyurulan M3 çipli iMac ve MacBook Pro modelleri sayesinde şirketin söz konusu alanlardaki düşüşünü toparlayacağı tahmin ediliyor.