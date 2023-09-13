Apple, iPhone 15 Pro ile çekilen ilk müzik klibini duyurdu

Apple uzun yıllardır akıllı telefonları için bir pazarlama stratejisi olarak doğrudan telefonla çekilen kısa filmler ve müzik klipleri yayınlıyor. Buna bir örnek olarak şirket geçtiğimiz aylarda İstanbul, Kapalıçarşı’da çekilen ve başrolünü ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan’ın üstlendiği Büyük Kaçış isimli bir kısa filmle hayranları karşısına çıkmıştı. iPhone 14 Pro ile çekilen bu film, cihazın kamera yeteneklerini gözler önüne sermişti. Şimdi ise benzer bir çalışma, bir müzik klibi için iPhone 15 Pro modeliyle gerçekleştirildi.

Ünlü pop müzik yıldızı Olivia Rodrigo ile anlaşma sağlayan Apple, sevilen sanatçının yeni şarkısı için özel bir müzik videosu yayınladı. “Get him back!” isimli parça, Apple ortaklığıyla iPhone 15 Pro ile çekildi. Bu sayede şirket, Wonderlust etkinliği sırasında resmi bir hale gelen cihazın kamera setinin neler vaat ettiğini kalabalık kitlelere gösterdi.

iPhone 15 Pro ile çekilen müzik klibi dikkat topladı

Jack Begert tarafından yönetilen müzik klibi için iPhone 15 Pro modelinin kamera setinden faydalanıldı. Apple tarafından sipariş edilen bu klip, henüz 24 saat dolmadan yaklaşık 1.5 milyon izleyici tarafından seyredildi.

Öte yandan Apple’ın resmi Instagram hesabı üzerinden yayınlanan Reels videosunda, klip çekimi için iPhone 15 Pro modelinin neredeyse tüm kamera sensörlerinin kullanıldığını gösteren prodüksiyon detayları gözler önüne serildi.

Tercih edilen ekipmanlar arasında yönetmen koltuğunda oturan Jack Begert’in profesyonel çekimlerde kameraları küçük alanlarda sabit bir şekilde hareket ettirmek adına kullanılan bir ekipman olan vince bağladığı görülüyor. Aynı zamanda yönetmen, sanatçıyı farklı anlarda yakalamak için yeni ultra geniş kamerayı aktif bir halde göstermeye, diğer lensleri ve özel efektleri de klibe entegre etmeye özen göstermiş gibi duruyor.

iPhone 15 Pro ile çekilen müzik klibi, yönetmenin sanatsal vizyonunu temsil edecek şekilde ele alınıyor. Jack Begert kliple alakalı olarak şu cümlelere yer veriyor: “Bu klipte enerji yaratmak için birçok gelişmiş kamera hareketi yapıyoruz. Görüntülerin kalitesinden gerçekten etkilendim.”

Gelişmiş bir üçlü kamera setiyle karşımıza çıkan iPhone 15 Pro, 48 MP ana kamera ile geliyor. Bu kamerada Phase Detect Auto-Focus (PDAF) ve sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme özelliği bulunuyor. Bununla birlikte 12 MP telefoto lens, 3x optik yakınlaştırma imkanına ev sahipliği yapıyor. iPhone 15 Pro Max’te bu oran 5x’e kadar çıkıyor. Modülde bulunan son lens ise 12 MP ultra geniş açılı lens olarak belirtiliyor. Ön kısımda ise 12 MP’lik bir selfie kamerasına yer veriliyor.

iPhone 15 Pro ile çekilen Olivio Rodrigo’nun “Get him back!” adlı müzik klibini aşağıdan izleyebilirsiniz: