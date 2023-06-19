Apple, iPhone 14 Pro ile Kapalıçarşı’da çekilen kısa filmini yayınladı

İstanbul Kapalıçarşı, Türkiye’nin en ünlü ve tarihi çarşılarından bir tanesi olarak öne çıkıyor. Çarşının etkileyici atmosferi ve çeşitli dükkanları, tarih boyunca sinemacılar için çekim mekanı olarak dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıktı.

Şimdiye kadar ülkemizde Hababam Sınıfı, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Topkapı ve Hamam gibi birçok filme ev sahipliği yapan mekan, yabancı sinemacıların da cazip durağı haline geldi. James Bond serisinin 2012 yılında çıkan Skyfall filmi yine Kapalıçarşı’da önemli sahneler içerirken, aynı zamanda The International, Argo ve Inferno gibi yapımlar da buranın görkemli ruhundan faydalandı.

Son olarak Kapalıçarşı, Apple’ın bir kısa filminde mekan olarak tercih edildi. Büyük Kaçış adlı kısa filmi ile karşımıza çıkan Apple Türkiye, yaklaşık iki buçuk dakikalık sürükleyici hikayesiyle hayranlarının ilgisini üzerinde topladı. iPhone 14 Pro cihazıyla çekilen film, şirketin resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden yayınlandı.

Apple Türkiye’den sürükleyici bir kısa film: Büyük Kaçış

Apple’ın internetten yayınladığı yeni kısa filmi, baştan sona iPhone 14 Pro ile çekilmesiyle büyük bir dikkat topladı. Filmin başrolünü tecrübeli oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan üstlendi. Öte yandan Dougie George ve Melis Sakoğlu ise filmde yer alan kaykaycılar olarak karşımıza çıkıyor.

Adrenalin ve heyecan dolu filmde iki kaykaycı, hayallerindeki parkuru tamamlayabilmek adına zorlu bir maceraya adım atıyor. Filmin beğeni toplayan müziği ise Altın Gün tarafından hazırlanıyor. Filmle aynı adı taşıyan parça, ilk defa bu filmle birlikte hayranlarıyla buluşuyor. Son olarak kısa filmin yönetmenliğini Sinan Sevinç üstleniyor.

Bilindiği üzere Apple, uzun yıllardır akıllı telefon modellerinin kamera yeteneklerini öne çıkarmak için çeşitli kısa filmler çekiyor. Bu yılın Şubat ayında da benzer bir çalışmaya imza atan şirket, iPhone 14 Pro’nun kamerasını ispatlamak için Hindistan’da bir kısa film çekmişti. Vishal Bhardwaj tarafından çekilen Fursat filmi de yine büyük bir beğeni kazanmıştı.

iPhone 14 Pro kamera özellikleri

Olağanüstü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplayan iPhone 14 Pro modeli 6,1 inç LTPO Super Retina XDR OLED panel, 120 Hz yenileme hızı, HDR10, Dolby Vision ve 2.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. 1179 x 2556 piksel çözünürlük kalitesine sahip olan cihazda Apple A16 Bionic (4 nm) işlemciye yer veriliyor. 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı seçenekleriyle beraber 6 GB RAM kapasitesi taşınıyor.

Çift piksel PDAF ve sensör kaydırmalı OIS desteğine sahip olan 48 MP geniş açılı ana kameraya sahip olan iPhone 14 Pro, üçlü kamera modülüyle mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir performans vaat ediyor. DAF, OIS ve 3x optik yakınlaştırma özellikli 12 MP telefoto lens ve 120 derece görüş alanına sahip 12 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 12 MP’lik bir selfie kamerasına yer veriliyor.

iPhone 14 Pro, sinematik mod özelliği sayesinde etkileyici videolar kaydetmenize olanak tanıyor. 4K kalitesinde 24/25/30/60fps, 1080p’de ise 25/30/60/120/240fps çekimler elde edilebiliyor.

Apple Türkiye’nin resmi YouTube kanalında yayınlanan Büyük Kaçış adlı kısa filme buradan ulaşabilirsiniz: