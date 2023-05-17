Apple, iOS 17 ile gelecek yeni erişebilirlik özelliklerini duyurdu

Apple, 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan WWDC 2023 (Worldwide Developers Conference 2023) etkinliğinde önemli duyurular ile karşımıza çıkacak. Etkinliğin başrol kahramanlarından bir tanesi ise iPhone cihazları için gelecek olan yeni iOS 17 işletim sistemi güncellemesi olacak. Heyecanla beklenen güncellemeyle beraber iPhone’lara birçok ilgi çekici yenilik eklenmesi bekleniyor. Şimdilik ne gibi sürprizlerle karşılaşacağımız büyük bir ölçüde belirsizliğini korurken, şirketten iOS 17 yazılımıyla sunulacak yeni erişebilirlik özellikleri hakkında detaylı bilgi geldi.

Apple yeni güncellemeyle beraber iPhone, iPad ve Mac cihazlarında daha basit ve sezgisel bir deneyim sağlamak için bazı özellikler sunmaya başlayacak. Yakında piyasaya çıkacak olan iOS 17’yi işaret eden şirket bilişsel, konuşma ve görsel erişebilirlik için yeni yazılım özelliklerinin bu yıl içinde geleceğini aktardı.

iOS 17 ile gelecek erişebilirlik özellikleri açıklandı

Bu yıl iOS 17 ile birlikte iPhone ve iPad cihazlarına gelmesi beklenen erişebilirlik özellikleri arasında en çok dikkat çeken yeniliklerden biri Yardımcı Erişim seçeneği olarak görülüyor. Bu özellik, sistemde bulunan ana hizmetleri tek bir yerde topluyor. Aynı zamanda navigasyonu iyileştirmek ve her kullanıcının ihtiyacına göre daha basit bir hale getirmek adına uygulamaların arayüzünü de değiştiriyor.

iOS 17’nin bir diğer erişebilirlik özelliği ise Canlı Konuşma İyileştirmeleri olacak. Bu özellik, kullanıcıların telefon tarafından konuşulacak içeriği yazmasına izin veren bir işlev olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki güncellemeyle, tekrar tekrar kullanılan cümleleri kayıt etmek mümkün bir hale gelecek. Bu sayede Canlı Konuşma kullanımı basitleştirilecek.

Konuşma yetilerini kaybetme riski taşıyan mobil kullanıcılar, tıpkı kendilerine benzeyen bir dijital ses oluşturmak için Kişisel Ses özelliğinden faydalanabilecek. Bu fonksiyon, kullanıcı bilgilerini güvenli ve gizli tutmak için cihaz üzerinde makine öğrenimini kullanacak ve Fala Live ile entegre bir şekilde çalışacak.

iOS 17 erişebilirlik özellikleri arasında bir diğer önemli yenilik ise Büyüteç uygulamasında İşaretle ve Konuş seçeneği olacak. Bu seçenek, kullanıcıların birden çok metin etiketine sahip fiziksel nesnelerle etkileşime girmesine katkıda bulunacak. Örneğin bir ev cihazı kullanırken İşaretle ve Konuş aracı, kullanıcılar parmaklarını klavyede hareket ettirdikçe düğmelerdeki metni duyurmak için Kamera uygulamasından, LiDAR tarayıcıdan ve cihazdaki makine öğreniminden gelen girdileri birleştirecek.

iOS 17 işletim sistemi 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan WWDC 2023 etkinliğinde kullanıcılara tanıtılacak.