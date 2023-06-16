Apple geliştiriciler için iOS 16.6 Beta 3 güncellemesini yayınladı

Teknoloji devi Apple, şirketin test programına kayıtlı olan geliştiriciler için bazı işletim sistemlerinin üçüncü beta sürümlerini yayınladı. Yeni güncellemeler, Beta 2 sürümünden yaklaşık iki hafta sonra geldi. Bu güncellemeler arasında iPhone kullanıcıları için yeni özellikler vaat eden iOS 16.6 Beta 3 de yer alıyor.

MacRumors’un aktardığı bilgilere göre iOS 16.6, iPadOS 16.6 ile aynı olan 20G5047d sürümünü aldı. Öte yandan macOS Ventura 13.5, 22G5048d sürümüne sahip oldu. watchOS 9.6 için 20U5548c ve son olarak tvOS 16.6 içinse 20M5548b yayınlandı.

Apple tüm bunların yanı sıra macOS Monterey 12.6.8 (derleme 21G713) ve macOS Big Sur 11.7.9’un (20G1413) üçüncü Sürüm Adaylarını (RC) yayınladı. Öte yandan şirketin WWDC 2023’te tanıttığı iOS 17 işletim sistemini de halen daha test etmeye devam ettiğini belirtmekte yarar var. Peki ya son güncellemelerle birlikte neler değişti? İşte güncellemeye dair ortaya çıkan ilk detaylar…

iOS 16.6 Beta 3 ile gelen yenilikler

Şu anda rotasını iOS 17’ye çeviren Apple, Eylül ayında yeni işletim sistemini iPhone kullanıcılarına herkese açık bir şekilde kararlı sürümüyle yayınlamayı planlıyor. Ancak bundan önce şirket, iOS 16.6 Beta 3 ile karşımıza çıktı. Bu yazılım, iPhone’lar için küçük bir güncelleme olarak dikkat çekiyor. Güncellemeyle beraber şirket, daha çok hata düzeltmelerine odaklanıyor ve platformdaki kusurları temizlemeye çalışıyor. Öte yandan şirket, yeni güncellemesinde ekosistem kararlılığı konusunda iyileştirmeleri de ihmal etmiyor.

iOS 16.5 güncellemesi ile birlikte pek çok iPhone kullanıcısı, güncellemeyi yükledikten sonra cihazlarının pil ömrünün olması gerekenden çok daha hızlı bir şekilde azaldığını bildirmeye başladı.

Raporlara göre bazı kullanıcılar, telefonlarının bataryasının yarı yarıya azaldığını iddia ederken, bazıları ise cihazlarının artık tek bir şarjla yalnızca birkaç saat dayandığını aktardı. Apple bu sorunu geçtiğimiz haftalarda kabul etmiş ve nedenini araştırmaya başladıklarını söylemişti. Geçici bir çözüm olarak ise iPhone’larını yeniden başlatmalarını, uygulamaları güncellemelerini ve kullanmadıkları özellikleri devre dışı bırakmalarını tavsiye etmişti. iOS 16.6 Beta 3 ile birlikte şirketin bu problemi de çözüme kavuşturacağı tahmin ediliyor. Ancak bununla ilgili henüz herhangi bir geri bildirimde bulunulmadı.

Beklentilere göre Apple, iOS 16.6 işletim sisteminin herkese açık kararlı sürümünü Haziran ayının sonunda genel kullanıma açabilir. Ancak ne yazık ki şirket henüz bu konuda bir açıklamada bulunmuş değil.