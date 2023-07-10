Apple App Store 15 yaşına girdi

Apple App Store bugün 15 yaşına bastı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket, bugün bu dönüm noktası olan doğum gününü kutluyor. iPhone ve iPad cihazları için şirketin resmi yazılım mağazası ilk olarak 10 Temmuz 2008 tarihinde kullanıma sunuldu. Platform, iPhone 1 satışa çıktıktan yaklaşık bir yıl sonra geldi.

İlk aşamada Apple CEO’su Steve Jobs, şirketin yazılım mağazasını son derece kapalı tutmak ve iPhone cihazlarında yalnızca JavaScript tabanlı web uygulamalarının çalışmasına izin vermek istediğini dile getirmişti. App Store yıllar içerisinde Apple firmasına milyarlarca dolar kazandıran ve aynı zamanda hala daha kazandırmaya devam eden büyük bir başarıya dönüştü. Bilindiği üzere şirket, her uygulama satışı, uygulama içi satın alımlar ve ayrıca abonelikler için yüzde 30 oranında geliştiricilerden komisyon alıyor.

Apple App Store nasıl büyüdü?

İlk olarak 2008 yılında hizmet vermeye başlayan Apple App Store uygulama mağazası, o dönem iPhone kullanıcılarının yeni uygulamalar keşfetmelerine ve indirmelerine katkıda bulunuyordu. Başlangıçta platform, iPhone ve iPod Touch kullanıcılarına önceden yüklenmiş bir uygulama olarak sunulmadı. Platformun yerleşik olarak iPhone’lara gelmesi biraz zaman aldı.

iPhone kullanıcıları için çeşitli uygulama ve oyunlara kolay bir şekilde ulaşma fırsatı sağlayan platform, geliştiriciler için de cazip seçenekler sundu. Mağazada hizmet sağlayan geliştiriciler, kendi uygulama ve oyunlarını platforma yükleyerek kullanıcılara hitap etmeyi başardı. Kullanıcıların bu hizmetlerden ücretli ya da ücretsiz bir şekilde yararlanabilmelerine izin verildi. Aynı zamanda mağazada kullanıcılara in-app satın alımlar ve abonelikler gibi farklı gelir modelleri de sağlandı.

Zamanla büyük bir başarı elde eden ve günümüzde dahi hızla büyümeyi sürdüren Apple App Store, ilk aşamada yalnızca iPhone ve iPod Touch kullanıcılarına hitap ederken, günümüze bu seçenekler arasına iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV gibi şirketin ekosisteminde yer alan diğer ürünler de eklendi. Farklı kategorilerde binlerce içeriğin yer aldığı geniş bir uygulama ve oyun kütüphanesine dönüştü.

App Store’da kullanıcılar için son derece kolay ve erişilebilir bir deneyim oluşturan Apple, bunun için kullanıcı dostu bir arayüz tasarladı. Öte yandan geliştiricileri platforma teşvik etmek adına ilgi çekici fırsatlar sundu. Yüksek kaliteli uygulama ve oyunlar oluşturmaları için çeşitli araçlar, kaynaklar ve rehberlik hizmetleri sunarak desteğini eksik etmedi.

Apple App Store aynı zamanda güvenlik ve kalite kontrolü konusunda da rakiplerine örnek olacak bir titizlik sergiliyor. Mağazada yer alan hizmetlerin güvenliğini artırmak ve aynı zamanda kullanıcı deneyimini üst seviyelere çıkarmak adına şirket, uygulama inceleme süresi ve katı uygulama kuralları gibi önlemler geliştirdi. Bu sayede platformun daha güvenli bir hale gelmesini sağlayarak, kullanıcıların güvenini arkasına alıp başarısını adeta katlayarak büyüttü.