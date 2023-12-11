Apple, Android’e iMessage getiren Beeper Mini uygulamasını engelledi

Apple’ın iMessage hizmetini Android işletim sistemine sahip olan cihazlar ile uyumlu bir hale getirmek üzere tasarlanan Beeper Mini uygulaması geçtiğimiz günlerde bazı sıkıntılarla karşımıza çıkmıştı. Platformda kullanıcılar mesaj gönderirken birtakım hatalarla karşılaştı. Beeper CEO’su Eric Migicovsky söz konusu problemlerin Apple tarafından kaynaklandığını ifade etti. Tecrübeli yönetici, şirketin Beeper Mini’nin işleyişini bozacak bir adım attığını dile getirdi.

Beeper Mini’nin aniden durdurulması, bu hareketin arkasında Apple’ın doğrudan müdahalesinin olduğu yönündeki iddiaları gün yüzüne çıkarttı. Bunun üzerine şirket, 9to5Mac’e yaptığı açıklamada, platformun kullanıcı güvenliği ve gizliliğiyle alakalı endişeler yüzünden engellendiğini doğruladı. Apple, bu sayede Beeper’ın gelecekteki sürümlerine karşı da önlemler almaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

Apple’dan iMessage açıklaması

MacRumors’un haberine göre Apple’ın iMessage hizmetine Android telefonlardan ulaşmanıza olanak tanıyan Beeper Mini, geçtiğimiz günlerde bir anda çalışmayı durdurdu. Bunun üzerine hemen gözler teknoloji devi Apple’a çevrildi. Sonrasında şirketten gelen şu açıklama konuyu aydınlatmaya katkıda bulundu:

“iMessage’a erişim sağlamak için sahte kimlik bilgileri kullanan teknikleri engelleyerek kullanıcılarımızı korumak için adımlar attık.”

Apple’ın açıklamasında yer verilen bu teknikler, isim verilmese de direkt olarak Beeper Mini’yi işaret ediyor. Şirket bu hizmeti dolaylı da olsa kullanıcı güvenliği ve gizliliğini tehlikeye atan bir unsur olarak gördüğünü dile getiriyor.

Beeper Mini için yeni güncelleme yolda

Tüm bu aksiliklere rağmen yine de Beeper Mini bu engeli atlatmak konusunda kararlı görünüyor. Şirket, çok yakında Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda iMessage hizmetini yeniden kullanabilmek için Apple tarafından zorunlu kılınan güvenlik protokollerini atlamayı amaçlayan yeni bir güncelleme yayınlanacak. Fakat yine de bu hamle, kalıcı bir çözüm yaratabilir mi? Apple’ın bu konudaki kararlı tavrı, Beeper’ın zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğunu yansıtıyor.

iOS 17.2 güncellemesi ile birlikte Apple, iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması ile karşımıza çıktı. Sürpriz bir şekilde kullanıcılara sunulan bu yenilik, yine direkt olarak hedef gösterilmese de Deeper Mini’yi engellemek için birtakım güvenlik önlemleri içeriyor olabilir. Yine de şimdilik bununla ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.

Android’de iMessage kullanmak için ideal bir çözüm vaat eden Beeper Mini, içinde bulunduğu bu zorlu süreçte dünyanın en güçlü şirketlerinden biri olan Apple ile sert bir çatışmaya girecek. Teknoloji devinin geniş mali kaynakları da düşünüldüğü zaman ilerleyen süreçte iki şirket arasındaki bu kriz, mahkeme salonlarına taşınabilir gibi görünüyor.