Android için WhatsApp arayüzü 3 yıl sonra yenileniyor

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WhatsApp, Android kullanıcıları için uzun süredir beklenen yeni bağlamsal mesaj menüsünü nihayet test ediyor.

iOS'ta uzun süredir mevcut olan bu tasarım, artık Android için Beta kullanıcılarına da sunuldu.

Eski sistemdeki ekranın üst kısmında açılan menü yerine artık seçilen mesajın hemen yanında pratik bir işlem paneli karşımıza çıkacak.

2023 yılından beridir geliştirme aşamasında olan bu arayüz, nihayet çok yakında Android'de genel kullanıma açılacak.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android ve iOS arasındaki kullanıcı deneyimini birleştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Uzun süredir çalışmaları devam eden yeni arayüz tasarımı nihayet Android için Beta uygulamasında ortaya çıktı.

3 yıl sonra yeniden tasarlanan mesaj yönetim menüsü, eskiye nazaran çok daha modern bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Yeni arayüz, üst çubuktan erişilebilen geleneksel menüyü, seçilen mesajın hemen yanında görünen bağlamsal bir panelle değiştiriyor. Bu tasarım halihazırda iPhone’larda mevcutken, Android kullanıcılarının da çok yakında kavuşacağı belirtiliyor.

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Yıllardır beklenen yeni mesaj arayüzü Beta sürümünde ortaya çıktı

Yenilenen arayüz tasarımı ilk olarak Google Play Store üzerinden sınırlı sayıda kullanıcıya dağıtılan Android için WhatsApp Beta 2.26.23.8 sürümünde tespit edildi. WABetaInfo’ya göre en dikkat çekici değişiklik, mesajlarda kullanılabilen eylemlerin görüntülenme şekliyle ilgili oluyor.

Şimdiye kadar pek çok eylem ikincil bir menüde toplanıyordu ya da bir mesaj seçildikten sonra uygulamanın üst kısmında görüntüleniyordu. Yeni sistemle birlikte tüm ana işlevler, seçilen içeriğin yanında görünen bağlam menüsünde gruplandırılıyor.

Yanıt verme, iletme ya da tepki verme gibi en sık kullanılan seçeneklere anında erişilebilirken, daha az kullanılan işlevler ayrı bir bölümde gruplandırılıyor. WhatsApp bu sayede bir işlemi tamamlamak için gereken adım sayısını azaltmayı ve kullanıcının dikkatini ekranın üst kısmına bakmak zorunda kalmadan konuşmaya odaklamasını sağlamak istiyor.

Yeni menüye erişmek için kullanım alışkanlıklarınızda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Tıpkı Android’de yaptığınız gibi, bir mesaja basılı tutmanız yeterli olacak. Güncelleme alındıktan sonra yeni panel hem bireysel hem de grup sohbetlerinde önceki panelin yerini otomatik olarak alacak.

2023 yılından beridir test ediliyordu

Bu özelliğin geliştirilmesi oldukça uzun sürdü. Yeni arayüzün ilk izleri, WhatsApp’ın iOS’takine daha yakın bir tasarım üzerinde denemeler yapmaya başladığı 2023 yılında ortaya çıktı.

O zamandan bu yana özellik mevcut halka açık Beta sürümüne kadar test aşamasında kaldı. Şu anda yeni mesaj menüsü yalnızca WhatsApp Android beta programına kayıtlı kullanıcıların bir kısmına sunuluyor.

Kararlı sürüm için ise henüz ne yazık ki bir tarih açıklanmadı. Fakat genişletilmiş testler, önümüzdeki haftalarda giderek artan sayıda kullanıcıya sunulabileceğini gösteriyor.

Son olarak Meta’nın popüler mesajlaşma uygulamasına gelen yeni özellikleri herkesten önce test etmek istiyorsanız siz de WhatsApp Beta programına kayıt olabilirsiniz.