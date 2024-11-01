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    Haberler Teknoloji

    Android Auto kullanıcılarına kötü haber: Eski telefonlar için yolun sonu

    Android Auto artık Android 9.0 işletim sisteminin altındaki sürümlere sahip eski akıllı telefonlarda çalışmayacak.
    Android Auto

    Eski Android telefonlar için Android Auto uyumluluğu sona erdi. 9to5Google’ın aktardığı bilgilere göre teknoloji devi Google, geliştirdiği yazılımla araç sisteminin cihazlarda kullanılmasına yönelik minimum gereksinimleri güncelledi.

    Şirketin bu tür bir değişikliği uygulamaya koyması aslında pek de yeni değil. Geçmişte de şirket benzer bazı hamlelerde bulunmuş ve eski telefonlar için desteğini sona erdirmişti. Sunduğu yeni teknolojilerin eski cihazlarda desteklenmemesi üzerine belirli aralıklarla bu tür hamlelerde bulunan Google, yine bazı cihazların uyumluluğunu kesti. Bu güncelleme ne yazık ki pek çok kullanıcıyı olumsuz yönde etkileyecek gibi görünüyor.

    Android Auto, Android 9.0 altındaki telefonlarda çalışmayacak

    Google artık telefonların araca sorunsuz bir şekilde bağlanabilmesi için en az Android 9.0 işletim sistemine sahip olmanızı gerekli kılacak. Yapılan bu değişiklik ilk olarak Temmuz ayı civarında duyurulmuş olsa da şimdi yürürlüğe giriyor.

    Örneğin bu hafta LG V30 cihazına sahip olan bir kullanıcının, arabasına bağlanamadığını bildirdiği ifade ediliyor. LG’nin bu modeli Android 9.0 işletim sistemini desteklese de kullanıcı hala işletim sisteminin 8.0 sürümünü kullanıyordu. Ne yazık ki kullanıcı bu şekilde, Android Auto ile bağlantı kurmak için gereken minimum gereksinimlerin altına düşüyordu.

    Android Auto

    Bu güncellemeyle ilgili resmi duyurunun henüz yapılmadığını hatırlatmakta fayda var. Yine de Android 9.0 veya daha yüksek sürüme sahip modellerin zaten Android Auto’nun sisteme yerel olarak entegre edilmiş olduğunu belirtelim.

    Şu anda Android cihazların yalnızca yüzde 5,8’i hala 8.0 sürümünü çalıştırdığı için, söz konusu gereksinimlerin güncellenmesi pek de büyük bir fark yaratmayacak gibi görünüyor. Fakat elbette yine de dünya genelinde çok sayıda kullanıcının bu güncellemeden olumsuz etkileneceği aşikar durumda.

    Android 9.0 işletim sistemi sürümünün altındaki bu eski modellere sahip olan kullanıcıların akıllı telefonlarını güncellemeleri tavsiye ediliyor. Cihazların güncelleme almaması durumunda ise Android Auto’ya erişim sağlamak isteyen kişilerin yeni bir cihaza geçiş yapmaları önerilmekte.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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