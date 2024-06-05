Android 15 Beta 2.2 güncellemesi yayınlandı

Google bugün beklenmedik bir hamleyle karşımıza çıktı. Şirket yeni mobil işletim sistemi için Android 15 Beta 2.2 güncellemesini yayınladı. Burada dikkat çekici olan unsur, yakın zaman önce yayınlanan Beta 2 güncellemesinin alışılmadık bir hamleyle bir güncelleme daha alması oldu. Firma önceki güncellemede olduğu gibi yine hata düzeltmelerine odaklandı.

Google’ın yeni işletim sistemi güncellemesi çok sayıda hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesine ev sahipliği yapıyor. Google tarafından geliştirilen uyumlu Pixel serisi akıllı telefon modelleri için gelen güncellemenin tüm merak edilen detayları belli oldu. İşte ayrıntılar…

Android 15 Beta 2.2 neler sunuyor?

Android Headlines’ın haberine göre Google’ın yeni güncellemesi 6 kritik hata düzeltmesiyle karşımıza çıkıyor. Güncelleme ile uyumlu modeller, Google Pixel 6 ve sonraki cihazlardan oluşuyor. Uyumlu cihazların tam listesi ise şu şekilde sıralanıyor:

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel Tablet

Google Pixel Fold

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

AP31.240426.034.B4 donanım yazılımı sürümüyle karşımıza çıkan yeni Android güncellemesi şu anda global olarak tüm uyumlu Pixel serisi akıllı telefon modellerinde kullanılabilir durumda. Güncelleme ile birlikte gelen önemli hata düzeltmeleri arasında ise Cüzdan uygulamasında çeşitli senaryolarda NFC aracılığıyla ödeme sistemini engelleyen bir problemin giderildiği vurgulanıyor.

Elbette ki güncelleme ile beraber gelen tek önemli hata düzeltmesi bununla sınırlı değil. Öte yandan kullanıcıların önceki güncellemede oldukça şikayet ettiği bir diğer konu ise 10 bit HDR olarak kayıt edilen videolarda görülen yeşil nokta sorununun nihayet çözüme kavuşması oldu. Aynı zamanda kullanıcıların cihazın alt tarafında yer alan kaydırma hareketi ile uygulama çekmesinin görünmemesi sorununun da çözüldüğü aktarılıyor.

Google tarafından uyumlu Pixel serisi telefonlarında yayınlanmaya başlayan Android 15 Beta 2.2 güncellemesi bunun gibi çok sayıda hata düzeltmesi ile karşımıza çıkıyor. Heyecanla beklenen Android 15’in son sürümü yayınlanmadan önce en az iki beta sürümünün daha geleceği tahmin ediliyor.